Russische station met EV-techniek Kalashnikov toont merkwaardige CV-1 Concept

Wapenfabrikant JSC Kalashikov Concern heeft de autosmaak te pakken. Onlangs presenteerde het bedrijf een elektrische driewieler en nu schuiven de Russen deze opmerkelijke CV-1 Concept naar voren.

Stofzuigerfabrikant Dyson is niet de enige producent die uit zijn comfortzone stapt en zich aan de productie van auto's waagt. In juli presenteerde wapenfabrikant JSC Kalishikov Concern - bekend van de AK47 - een elektrische driewieler en nu maken we kennis met de CV-1 Concept.

Kalashnikov noemt zijn CV-1 een supercar, maar eigenlijk hebben we met iets heel anders te maken. In feite is het een IZj 2125, een door de Russische fabrikant Izjevsk gebouwde station op basis van de Moskvitsj 412 die tussen 1973 en 1997 werd geproduceerd. De 1,5-liter benzinemotor die oorspronkelijk in de auto lag, is vervangen voor een volledig elektrische aandrijflijn. De CV-1 Concept heeft een 90 kWh-accupakket aan boord en een 300 pk sterke elektromotor is goed voor de aandrijving. Die motor helpt de auto in 6 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Op één lading moet de auto zo'n 350 kilometer ver komen.

Het uiterlijk van de oude Rus is natuurlijk wel 'gemoderniseerd'. Kalashnikov geeft de auto een eigenzinnige snuit met ledlampen, trekt de oude bumpers van de auto en verwijdert praktisch alle andere aankleding van de IZj 2125. Of er productieplannen zijn? Wie weet, stiekem hopen we natuurlijk van wel, al zal de auto op veiligheidsgebied waarschijnlijk zeer ondermaats presteren.