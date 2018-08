Metamorfose Heftig onder het mes: Hyundai Elantra

De Noord-Amerikaanse markt maakt kennis met een zeer ingrijpend bijgewerkte Hyundai Elantra, een auto die de Zuid-Koreanen in het thuisland Avente noemen.

De Elantra kennen we in Nederland al jaren niet meer, maar de modelnaam is in andere markten eigenlijk nooit verdwenen. 2,5 jaar geleden presenteerde Hyundai in het thuisland een nieuwe generatie van de Avante, een auto die in het gros van de andere markten waar hij wordt verkocht gewoon Elantra heeft. Onlangs doken de eerste gelekte foto's van het gefacelifte model op en nu is de auto officieel voorgesteld aan het Noord-Amerikaanse publiek.

Wat eerder al duidelijk werd, wordt vandaag alleen maar bevestigd: de Hyundai Elantra wordt zeer ingrijpend aangepast. De sedan krijgt compleet nieuwe voorzijde waarbij de vrij conventionele koplampen van het origineel worden vervangen door veel scherper getekende exemplaren. De Elantra krijgt een nieuwe grille, een nieuwe bumper, nieuwe voorschermen en een nieuwe motorkap om op de zojuist genoemde aangepaste onderdelen aan te sluiten. Ook aan de achterzijde zijn de wijzigingen ingrijpend. Hier plaatst Hyundai niet alleen een nieuwe achterklep, maar eveneens volledig nieuwe lichtunits en een aangepaste bumper. De kentekenplaat verhuist een verdieping omlaag.

Hyundai zet natuurlijk verplichte nieuwigheden als nieuwe kleuren en nieuw lichtmetaal op de bestellijsten. Ook in het interieur zijn wijzigingen doorgevoerd. De Elantra krijgt een anders ingedeelde middenconsole, nieuwe ventilatieroosters en een herzien instrumentarium.

Op de motorenlijst zet Hyundai onder andere een 2,0-liter grote viercilinder die 149 pk produceert. Tevens leveren de Koreanen een 130 pk sterke geblazen 1.4, een blok dat gekoppeld is aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Hoger op de ladder staat een 1.6 turbomotor die naar verwachting weer 204 pk sterk is, gelijk aan het exemplaar in de pre-facelift Elantra.

Dan nu de hamvraag: wat moet de Amerikaanse klant neertellen voor dit moois? Dat is nog niet bekend, maar de auto die momenteel in de showrooms staat, wisselt vanaf net geen € 14.700 van eigenaar. Voor dat bedrag krijg je de 2.0 onder de kap. De krachtigste versie kost omgerekend nog geen € 20.000. Let wel, de Elantra kun je wat formaat en positionering vergelijken met de Ford Focus Sedan, een auto die in de Verenigde Staten straks niet meer leverbaar is maar nog wel voor zo'n € 15.500 wordt geleverd.