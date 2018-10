Ditmaal met productiekoets Gesnapt: nieuwe Land Rover Defender

Slideshow

Land Rover bereidt een hagelnieuwe Defender voor, een auto die nu voor het eerst in het openbaar is getreden en die daarmee direct antwoord geeft op een belangrijke vraag.

Twee jaar geleden viel het doek voor de Defender zoals we die al decennia lang kenden. Niet alleen Land Rover zelf had moeite met het afscheid, de auto keerde zelfs in beperkte oplage terug met een 405 pk sterke V8, ook gefortuneerde ondernemers hielden de auto maar wat graag in leven.

In 2011 blikte Land Rover met de DC100 Concept vooruit op een mogelijk nieuwe generatie van de Defender. In die nog altijd robuust ogende maar veel rondere vorm is de auto tot op heden nooit verschenen. Dankzij onze Engelse collega's van AutoExpress kunnen we nu foto's van de nieuwe Defender laten zien, weliswaar een exemplaar dat nog goed in de plakkers hangt, maar wel een die goed laat zien welke richting Land Rover op wil gaan. Leuk detail: Land Rover weet natuurlijk dat het met het ingepakte model in de kijker rijdt en brengt de bekende 'Best 4x4xfar'-slogan op de koets aan.

Defender-liefhebbers lijken opgelucht adem te kunnen halen: de nieuwe generatie van de iconische Land Rover lijkt namelijk wederom een hoekige en daarmee robuust ogende koets te krijgen. Wel is direct te zien dat de auto z'n starre achteras, en waarschijnlijk ook zijn ladderchassis, verruit voor een minder op extreem offroaden en meer op dagelijks gebruik gerict onderstel. De achterwielen zijn namelijk onafhankelijk geveerd. We zien Land Rover-kenmerkende luchtopeningen bij de wielkasten, een opvallend vlakke motorkap, relatief brede wielkasten en de verlichting aan de voorkant lijkt vrij plat te worden. De achterlichten zijn opnieuw klein en zijn aan weerszijden van de opzij openslaande achterdeur geplaatst. De auto op de foto's lijkt de 110-versie te zijn. Een Defender 90, met korte wielbasis, ligt in het verschiet.

Jaguar Land Rover gaf eerder aan dat elk nieuw model van het concern dat vanaf 2020 wordt geïntroduceerd, tot op zekere hoogte geëlektrificeerd zal zijn. Reken dus sowieso op een van mild hybrid-techniek voorzien Defender. Of Land Rover vasthoudt aan het oorspronkelijke idee om van de Defender een Defender-familie, met een brede mix aan carrosserievarianten, is nog niet bekend.

Designtechnisch gaat de nieuwe Defender z'n voorganger achterna en daarmee sluit de Land Rover aan bij auto's als de nieuwe Suzuki Jimny, Mercedes-Benz G-klasse en Jeep Wrangler. Stuk voor stuk auto's die tot op de vezel nieuw zijn, maar vanbuiten duidelijk knipogen naar de bekende modellen die ze voorgingen. De volledig nieuwe Land Rover Defender verwachten we in 2020 pas op de markt. Nog even geduld dus.