Transit Custom PHEV debuteert in Hannover Ford Transit Custom nu als plug-in hybride

Slideshow

Meer Transit-nieuws uit Hannover. Ford heeft op de IAA voor bedrijfsauto's een nieuwe, interessante versie van de Transit Custom gepresenteerd: de PHEV!

Vorig jaar voerde Ford al een vrij uitgebreide facelift door op de Transit Custom, de middelgrote bestelversie van de Transit, die vandaag gezelschap krijgt van een stekkerbroertje. Tijdens de IAA voor bedrijfsauto's in Hannover heeft Ford namelijk de Transit Custom PHEV gepresenteerd.

De Transit Custom PHEV is - zijn naam geeft het natuurlijk al weg - een plug-in hybride. De auto beschikt over de bekende 1,0-liter EcoBoost-benzinemotor, een driecilinder die in feite als range-extender fungeert. Op puur elektrokracht moet de auto met zijn onder de laadvloer geplaatste 14 kWh grote accupakket 50 kilometer kunnen afleggen en als de benzinemotor bijspringt, wordt de totale actieradius vergroot naar 500 kilometer. Ford belooft dat het laadvermogen van de Transit Custom PHEV identiek is aan dat van de dieselversies.

De Transit Custom PHEV is te rijden in de standen EV Auto, EV Now en EV Later. Bij die eerste modus regelt de auto zelf hoe hij de beschikbare energie toepast. In EV Now-modus rijdt de auto volledig op elektrokracht en in de stand EV Later wordt het spanningsniveau van de accu's op peil gehouden. Wie de Custom PHEV thuis aan het stopcontact hangt, moet vijf uur geduld hebben. Met een 240-voltaansluiting met 16 of 32 ampère bedraagt de laadtijd drie uur. In het instrumentarium is de toerenteller vervangen door een indicator die informatie over het accupakket weergeeft.

De productie van de Transit Custom PHEV start in de tweede helft van volgend jaar. Meer nieuws voor de Transit Custom: net als grote broer Transit komt de 2,0-liter EcoBlue-dieselmotor ook in een nieuwe 185 pk sterke versie beschikbaar, een blok met mild-hybrid-techniek. Vorig jaar schreven we al over de nieuwe dieselmotoren die Ford in de Transit Custom hangt.