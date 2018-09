Speciale 'epic' voor Nederland Eerste prijzen nieuwe Audi A1 bekend

Slideshow

Voor iedereen die sinds de onthulling van de nieuwe Audi A1 geen oog meer dicht heeft gedaan, is er goed nieuws: vanaf vandaag is Audi's kleinste te bestellen. Leverbaar is vier smaken met prijzen die beginnen bij € 25.995.

Voorlopig is de A1 alleen leverbaar met 116 pk sterke 30 TFSI-benzinemotor. Een handgeschakelde zesbak wordt standaard voor € 25.995 geleverd, de zeventraps automaat is optioneel. Voor de jaarswisseling plaatst Audi de 25 TFSI met 95 pk boven de 30 TFSI in de prijslijst. Prijzen van die basismotor worden op een later moment gecommuniceerd. Naast de basis levert Audi de A1 Sportback optioneel met een Advanced of S line exterieur.

Speciaal voor Nederland komt Audi met de A1 Epic. Cruisecontrol, het connectivity-pakket, 17-inch lichtmetaal en parkeersensoren achter vinden standaard hun weg na een minimale investering van € 29.695. Ook de A1 Edition One is geprijsd. Als basis is de A1 S line gepakt die vervolgens werd aangevuld met onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, LED-koplampen en zwarte details in ex- en interieur. De Edition One heeft een prijskaartje van minimaal € 36.895.