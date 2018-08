In november bij de dealers Dit kost de Opel Combo Tour

In februari maakte de wereld kennis met de nieuwe Combo Tour. Opel heeft nu laten weten welke bedragen het voor die nieuwe ludospace wil ontvangen.

Opel schoof in februari de nieuwe Combo Tour naar voren, de personenversie van de in juni dit jaar gepresenteerde nieuwe generatie Combo. De Combo Tour staat in november bij de dealers en kent een vanafprijs van € 28.327.

Voor een ruime 28 mille krijg je van Opel de sleutels van de enige benzineversie in handen gedrukt, een auto met een 110 pk sterke 1.2 Turbo onder de kap. Inderdaad: een blok dat net als de rest van de auto afkomstig is van Groupe PSA. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Let wel, deze vanafprijs is uiteraard voor de 'korte' uitvoering, de 4,4 meter lange Combo Tour. De 4,75 meter lange versie kent met deze krachtbron een prijskaartje van € 29.537.

Uiteraard kan er ook gedieseld worden. Opel levert de korte Combo Tour met drie verschillende smaken van de 1,5-liter grote viercilinder diesel. De instapdiesel heeft een 75 pk sterke 1.5 onder de kap die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De vanafprijs ligt op € 30.864. Een trede hoger op de ladder staat de 102 pk sterke variant van dezelfde 1.5, een blok dat tevens is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Opel vraagt er € 32.527 voor. De 131 pk sterke variant van de 1.5 Diesel is standaard voorzien van een zesbak en kost minimaal € 35.247. Liever een automaat? Dat kan alleen in combinatie met deze krachtigste dieselaar. Voor € 37.199 levert Opel de 131 pk sterke 1.5 Diesel met achttrapsautomaat af. De 4,75 meter lange Combo Tour is niet met de zwakste diesel leverbaar, maar wel met de 102 pk en 131 pk sterke versies. Deze kosten respectievelijk € 34.642 en € 36.910. De 131 pk sterke variant met automaat kost € 39.088.