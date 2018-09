Ruimer dan Auris Touring Sports Dít is de Toyota Corolla Touring Sports

Slideshow

Vorige week werd niet alleen bekend dat de nieuwe Auris wordt omgedoopt tot Corolla, maar ook dat die Corolla-familie komt te bestaan uit een hatchback, een sedan én een stationwagon. Vandaag presenteert Toyota die laatste variant: de Corolla Touring Sports.

Toyota grijpt voor de nieuwe generatie van de Auris terug op de legendarische modelnaam Corolla, die al diverse decennia door het merk wordt gebruikt en die, hoewel wij in Nederland sinds 2010 geen Corolla meer hebben, in andere markten nooit is verdwenen. De nieuwe stationwagonversie van de Corolla gaat net als bij voorganger Auris weer Touring Sports (TS) heten en het is die auto die vandaag is gepresenteerd.

Tijdens de autosalon van Parijs kan het grote publiek uitgebreid kennismaken met de Corolla Touring Sports, maar de auto beleeft nu al zijn digitale debuut. Net als de al bekende Corolla hatchback komt ook de Corolla TS in één benzine- en twee hybrideversies op de markt. Naast de 116 pk sterke 1,2-liter turbomotor biedt Toyota immers een 1.8 Hybrid met 122 pk en een 2.0 Hybrid met 180 pk aan. Die laatste aandrijflijn verwachten we op termijn overigens ook in de C-HR terug te vinden. Bij de Corolla sedan valt overigens minder te kiezen, want deze komt alleen als 1.8 Hybrid naar ons land.

Goed, terug naar de Corolla Touring Sports. De op Toyota's TNGA-platform staande stationwagon slokt 598 liter aan bagage op. Daarmee is Corolla TS niet meteen de ruimste in zijn klasse, maar kan hij toch fors meer bagage meenemen dan voorganger Auris TS, die het tot 530 liter schopte. De bagageruimte van de Corolla TS biedt meer bagageruimte dan die van de Opel Astra Sport Tourer en is vergelijkbaar met die van de Ford Focus Wagon, Hyundai i30 Wagon en Volkswagen Golf Variant. Toyota belooft, net als voor de overige Corolla-varianten, een overdaad aan beenruimte voor de achterpassagiers. Dat heeft uiteraard te maken met de wielbasis van 2,7 meter, vergelijkbaar met die van de uitgaande Avensis.

Toyota biedt de mogelijkheid om de Corolla TS in een bi-tone-kleurstelling te spuiten, waarbij het dak, de dakrails, de buitenspiegelkappen en de onderste grille in zwart zijn uitgevoerd.

Aan het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar moet de auto bij de dealers te vinden zijn.