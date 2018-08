Dit is de nieuwe Van den Acker Concept car Renault gelekt

Renault heeft een nieuwe concept car in de steigers staan. Die zal naar verwachting op de Parijse beursvloer, begin oktober dus, onthuld worden, maar tijdens de opnamen van het promotiemateriaal kwam er een camera voorbij waar de mensen van Renault niet op gerekend hadden.

Een nieuwe design-generatie van Renault wordt voorafgegaan door zes concept cars die, zoals hoofdontwerper Laurens van den Acker dat zo mooi kan vertellen, elk een levensfase moeten voorstellen: verliefd, ontdekken, gezin, werk, spel en wijsheid. De nieuwe reeks begon in september 2016 met de TreZor. een jaar later, in Frankfurt, maakten we kennis met de Symbioz, In maart van dit jaar in Genève was de EZ-GO aan de beurt en de showcar die het Poolse Autogaleria.pl tijdens een fotosessie in Warschau betrapte zal dus, mogen we aannemen, de vierde trap van de designraket worden die logischerwijs op de Salon de l'Automobile 2018 in Parijs onthuld gaat worden, tijdens de persdag op 2 oktober.

Omdat het niet de bedoeling was dat de concept nu al, ruim een maand voor de officiële onthulling, op straat zou belanden, hebben we er nog amper informatie over. We durven te gokken dat hij elektrisch wordt angedreven en dat hij een hoge mate van autonomie in zich heeft. Als hij Van den Ackers lifecycle-filosofie netjes volgt, is het thema ditmaal 'werk'. Enfin, de beveiligers hebben hun werk in elk geval opnieuw niet goed gedaan.

Van den Acker daarentegen heeft niet nagelaten zijn onmiskenbare stempel op zijn nieuwste kunstwerk te zetten. De gestrekte koets laat zich op geen enkele wijze beperken door praktische eisen. De wielen lijken uitstulpingen van de koets, de achterkant lijkt op een cruiseschip op het droge en het Renault-logo is er groot, veelvuldig en creatief in verwerkt. Op foto's 1 en 5 is op te maken dat de auto assymetrisch is en, alleen rechts, een enorme vleugeldeur heeft.

Op dinsdag 2 oktober denken we alle ins en outs van de nieuwe concept car van Renault te kunnen melden.