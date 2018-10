57 g CO2/km? 'CO2-uitstoot auto's in 2030 40 procent lager'

Slideshow

In de zetel van het Europees Parlement in Staatsburg wordt druk onderhandeld over de CO2-uitstoot waar nieuwe auto's in de toekomst aan moeten voldoen. Voor 2021 zijn de regels duidelijk, maar voor 2030 wordt druk gediscussieerd.

Het Europees Parlement wil dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2030 40 procent minder is dan in peiljaar 2021. De doelstelling voor 2021 ligt op 95 g CO2/km. Voor 2030 zou dat dus betekenen dat de emissies van het wegvervoer verder worden verminderd naar 57 g CO2/km. Dat gaat verder dan de 30 procent die de Europese Commissie heeft voorgesteld, maar is minder dan de milieucommissie van het parlement met steun van de milieubeweging had geëist. Zij wilden namelijk een vermindering van 45 procent ten opzichte van de 2021-norm.

Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie moeten nu in onderhandeling over een definitieve norm. De Commissie vreest dat de strengere normen slecht zijn voor de Europese auto-industrie en banen zal gaan kosten. Maar zij werden door het Parlement aangenomen met 389 tegen 239 stemmen. De lidstaten bespreken de voorstellen volgende week voor het eerst. Vooral de grote auto-producerende landen, zoals Duitsland, liggen dwars.