Geen signalen dat het anders wordt 'Bram Schot wil CEO-rol vasthouden'

Bram Schot, de Nederlander die na de arrestatie van Rupert Stadler het roer overnam als Audi-CEO, zou gezegd hebben deze rol best te willen vasthouden.

Dat is althans wat Reuters meldt op basis van berichten in een Duits tijdschrift. Schot zou in een interview met dat tijdschrift hebben laten doorschemeren best trek te hebben in een langduriger dienstverband als Audi-CEO. "Ik concentreer me op het nu en probeer iedere dag een betere CEO te zijn dan de dag ervoor, zoals iedere topman doet. Ik ben beschikbaar als Audi-topman op de lange termijn en zou die rol graag blijven vervullen", zou Schot hebben gezegd.

Intern zou men te spreken zijn over het optreden van Schot. "De medewerkers geven me niet het gevoel dat ik als een interim-oplossing word gezien", stelt de Nederlander tegenover de Duitse interviewer. Ook de raad van bestuur zou 'm geen strobreed in de weg leggen, zodat Schot gewoon besluiten kan nemen voor zowel de korte als lange termijn.

Bij zijn aantreden gingen wij overigens al eens in gesprek met Schot. Dat gesprek is hier terug te lezen.