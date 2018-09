Hier met die wisselbeker Blik to the Future: Hyundai i10

Bij zijn aantreden in 2013 was de Hyundai i10 de onbetwiste koning van het A-segment. De kleine Koreaan is nog altijd geen gekke keuze, maar de laatste editie van concerngenoot Kia Picanto staat sinds 2017 toch echt hoger op ons lijstje. Met deze nieuwe i10 wil Hyundai de wisselbeker weer in handen krijgen.

In de klasse van de allerkleinsten zetten de Koreaanse broertjes Kia en Hyundai ronduit indrukwekkende prestaties neer. De in 2011 gelanceerde tweede generatie van de Picanto werd in een multitest tegen maar liefst negen concurrenten nagenoeg meteen tot beste van zijn klasse gekroond. De auto wist alsnog tests te winnen toen de drieling van de Volkswagen Group zich aandiende en werd pas echt naar de tweede rang verstoten toen Hyundai in 2013 met een geheel nieuwe i10 op de proppen kwam. Na de lancering van de laatste Picanto ligt de hoofdprijs weer op de Kia-burelen, maar dat kan Hyundai natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Het hoofdkantoor van het moederbedrijf is niet voor niets één verdieping hoger dan dat van Kia. De ukkies van autoland blijven vaak wat langer op de prijslijst staan dan hun grotere broertjes, omdat de marges in dit segment nu eenmaal klein zijn en de ontwikkeling van een geheel nieuw model veel geld kost. In Korea hebben ze de laatste jaren echter geregeld aangetoond dat dat geen reden is om van regelmatige generatiewissels af te zien. De eerste editie hield het zes jaar vol en als we de huidige een soortgelijke levensloop toewensen, moet er volgend jaar een geheel nieuwe i10 klaarstaan.

i30-saus

Onze tekenaar voorziet geen al te wereldschokkende zaken op designgebied en daar is ook alle reden toe. Hyundai en Kia opereren doelbewust aan de zakelijke, serieuze kant van dit segment en zetten zich daarmee af tegen 'lollige' kandidaten als de Toyota Aygo en Citroën C1. Het bijzondere design van bijvoorbeeld de Kona zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid voorbij gaan aan het korte neusje van de kleinste Hyundai, die in plaats daarvan door hoofdontwerper Peter Schreyer wordt overgoten met een stevige i30-saus. Een imponerend grote, zeshoekige grille is het meest in het oog springende kenmerk. Hij wordt bijgestaan door koplampen die er dankzij lenstechniek en ingebouwde leddagrijverlichting een stuk chiquer uitzien dan die van het huidige model. Hyundai is die hoogwaardige uitstraling aan zijn stand verplicht en zet die lijn door in het interieur. Hier geen kaal plaatwerk op de deuren, klapraampjes en andere creatieve oplossingen om de kosten laag te houden, maar een verkleinde versie van wat we in grotere modellen tegenkomen. Om de Picanto de baas te kunnen op uitrustingsgebied, zal Hyundai de optielijst nog verder moeten uitbreiden. De kleinste Kia is al leverbaar met voor dit segment bijzonder luxueuze items als stuurwielverwarming en keyless entry, dus moet Hyundai minstens die zaken, ledkoplampen en wellicht een nog uitgebreider infotainmentsysteem uit de kast trekken.

Turbo en EV

Op technisch vlak zal de i10 voorlopig geen bakens verzetten, omdat innovaties op dat gebied doorgaans zijn voorbehouden aan grotere, duurdere modellen. Wel wordt de motorenlijst flink uitgebreid, waarbij de bestaande 1.0-driecilinder met 67 pk wellicht wat meer vermogen krijgt en daarnaast gezelschap krijgt van een geblazen versie. Die T-GDI komt net als in de Picanto tot 100 pk, meer dan genoeg voor de kleine i10. Ook een elektrische i10 is minder gek dan het wellicht lijkt. Zo'n tien jaar geleden kwam Hyundai in het thuisland al met een EV op basis van de eerste i10 en anno 2018 zou zo'n auto zeker in steden een welkome manier zijn om de luchtvervuiling terug te dringen. Tegelijkertijd is het lastig om een auto als deze betaalbaar en dus verkoopbaar te maken, dus daar ligt nog wat rekenwerk voor de mannen in dat hoge Hyundai-kantoor.