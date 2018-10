Hij komt dus toch Betrapt: nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Mercedes-Benz is zijn portfolio met een rotgang aan het uitbreiden. Een van de nieuwkomers is de CLA-klasse Shooting Brake, een auto die nu voor het eerst in beeld is verschenen.

Mercedes-Benz roept al enige tijd dat zijn compacte modelfamillie uit acht modellen gaat bestaan. De directe invulling van die groep Benzen is nog niet helemaal helder, maar we kunnen nu bevestigen dat er in ieder geval een CLA Shooting Brake aan zit te komen. Dat is opvallend, Mercedes-Benz streepte de Shooting Brake-variant uit de CLS-lijst toen het een nieuwe generatie van die auto presenteerde. Dankzij een video op het YouTube-kanaal van walkoARTvideos zien we een ingepakt exemplaar van de nieuwe CLA Shooting Brake voor het eerst en daarmee is zijn komst dus bevestigd.

De CLA Shooting Brake komt naast de nieuwe CLA-klasse te staan, een nog te onthullen nieuwe generatie van de enigszins sportief gelijnde sedan die op zijn beurt weer naast de A-klasse Limousine op de prijslijst van Mercedes-Benz komt te staan. De compacte Mercedes-familie zal verder bestaan uit de al bekende A-klasse, de onlangs gepresenteerde B-klasse, een nieuwe cross-over (GLB-klasse) en mogelijk nog een nieuwe GLA-klasse. Of Mercedes-Benz de op stapel staande volledig elektrische EQ A ook tot deze familie rekent, valt nog te bezien. Dat zou in theorie het achtste model kunnen zijn. Een onthulling van de nieuwe CLA Shooting Brake, die weer een sterk aflopende daklijn krijgt, verwachten we volgend jaar in Genève. Eenmaal op de markt krijgt de nieuwe Mercedes een opvallende tegenspeler voor zich. Kia voegde onlangs namelijk de Proceed aan zijn leveringsgamma toe, ook een gelikt gelijnde stationwagen met een sportieve inslag.