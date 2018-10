Bekend recept volledig in het nieuw Dít is de Mercedes-Benz B-klasse

Zelden werd al zo veel nieuws nog voor de persdagen van de autosalon van Parijs vrijgegeven. De nieuwe B-klasse is een auto die wél tot het allerlaatste moment onder de pet wordt gehouden. Dat moment is nu aangebroken.

De derde generatie van de Mercedes-Benz B-klasse is tot op het laatste boutje volledig nieuw, maar is vanuit elke hoek herkenbaar als B-klasse. Dat is niet zo gek ook. BMW oogst fraaie verkoopresultaten met de 2-serie Active- en Gran Tourer en de B-klasse die nu nog in de showrooms staat, is gezien zijn leeftijd niet in staat dat Duitse duo van voldoende repliek te dienen. Deze nieuwe B-klasse moet daar verandering in brengen.

Net als de nieuwe A-klasse staat de B-klasse op het in de basis voorwielaangedreven MFA2-platform van Mercedes-Benz. De wielbasis is met 2.73 meter gelijk aan die van de A-klasse en ten opzichte van de uitgaande B-klasse neemt de wielbasis met 3 centimeter toe. De daklijn ligt lager dan die bij het model zoals we hem nu kennen. De auto staat, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op 16- tot 19-inch groot lichtmetaal en beschikt optioneel over Multibeam-ledkoplampen. De spoiler die zich bovenaan de achterzijde bevindt, is standaard. De cW-waarde van de koets ligt op 0,24 en is daarmee iets gunstiger dan die van het huidige model (0,25).

Het mag geen verrassing heten dat het interieur overeenkomsten vertoont met die van de nieuwe A-klasse. Achter het stuur vinden we het vrijstaande instrumentarium dat leverbaar is in drie smaken: met twee 7-inch schermen, met één 7- en één 10,25-inch scherm en met twee 10,25-inch grote units. Uiteraard koppelt Mercedes-Benz zijn MBUX-systeem aan de displays, het infotainmentsysteem dat in diverse gradaties leverbaar is en dat kan 'leren' van zijn gebruikers.

Verder is het dashboard bezaaid met de Mercedes-typerende turbine-achtige uitstroomopeningen. De B-klasse heeft een achterbank die in de verhouding 40:20:40 kan worden neergeklapt. Op sommige uitvoeringen levert Mercedes, overigens pas vanaf de lente van volgend jaar, een 14 centimeter te verschuiven achterbank. De reguliere bagageruimte ligt op 455 liter. Wie de achterbank naar voren schuift en de rugleuning ervan rechter op zet, moet 705 liter mee kunnen zeulen. Wie de complete achterbank platgooit, kan 1.540 liter meebrengen.

Motoren

Op de motorenlijst zet Mercedes-Benz een nieuwe 2,0-liter grote dieselmotor die in twee smaken beschikbaar komt: met 150 pk en 320 Nm en met 190 pk en 400 Nm. Het gemiddeld verbruik van deze versies ligt op respectievelijk 4,2-5,4 en op 4,4-4,5 l/100 km. Deze twee versies zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat met dubbele koppeling. Ook maakt de auto kennis met de 116 pk en 260 Nm sterke 1.5 diesel, een blok dat 4,1-4,4 l/100 km verbruikt en dat we al kennen van de A180d. Op benzinevlak levert Mercedes-Benz de 136 pk en 200 Nm sterke B180 (1.3 viercilinder) en de 163 pk en 250 Nm sterke B200 (1.3 viercilinder). Deze motoren zijn standaard gekoppeld aan Mercdes' zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Later voegt Mercedes-Benz meer motorversies aan de leveringslijst toe, daar zitten ook varianten met 4Matic-aandrijving tussen.

De B-klasse is in staat om semi-autonoom door het verkeer te gaan. De auto kan niet alleen semi-autonoom op de snelweg zijn gang, maar kan daar dankzij de 'actieve rijbaanassistent' ook van rijbaan wisselen.

Bestellen kan vanaf december. De levering start in februari volgend jaar. Prijzen voor de Nederlandse markt volgen uiteraard in een later stadium.