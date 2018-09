Basis, basisser, basist Back to Basics: Toyota Aygo

Een verkoopsucces sinds dag één, die Toyota Aygo. Hoewel, de eerste generatie deed het in ons land beduidend beter dan de huidige. Met eerdere jaarlijkse verkopen tot wel 15.000 stuks, weet de Aygo zoals we hem nu kennen jaarlijks niet meer dan 7.500 klanten naar de showrooms te trekken. Is het dan geen goede aanbieding? Dat onderzoeken we aan de hand van de simpelste Aygo!

Toyota Aygo 3-deurs x 1.0 VVT-i

€ 11.695

Met een vanafprijs van nog geen 12 mille hebben we hier met een echte 'Back to Basics'-auto te maken. Samen met zijn Franse broertjes en de Hyundai i10 (€ 10.995) en Suzuki Celerio (€ 10.999) behoort de Aygo tot de goedkoopste auto's van de Nederlandse prijslijsten. In tegenstelling tot die Franse broertjes is de Aygo onlangs gefacelift. Daarbij kreeg vooral de neus een flinke ingreep te verwerken. Hoewel de Citroën alleen nog een C1 met vijf deuren aanbiedt, staan de Peugeot 108 en Toyota Aygo nog wél als driedeurs in de configurator. Wij selecteren de witte driedeurs Aygo x met de 1.0 VVT-t benzinemotor. Het blok(je) beschikt over 72 pk aan vermogen waarmee een topsnelheid van 160 km/h mogelijk is en een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 14,1 seconden is gebeurd. Voor wie dat allemaal te matig vindt, moeten we helaas teleurstellen. Het is namelijk het enige motorblok dat Toyota in de Aygo hangt.

Kijkend naar het uiterlijk van het guitige model, is het gelijk duidelijk dat je met het standaard 'x-pakket' te maken hebt. De witte lak staat hem nog niet zo gek, maar alle zwarte kunststof onderdelen weten het kale geheel minder te verhullen. Grote delen van het front, de spiegelkappen en de deurgrepen zijn in het matzwart uitgevoerd. Ook op de achterbumper verwerkt Toyota flink wat zwart kunststof. Het gekke is dat B-stijl dan weer zonder kunststof wordt geleverd, terwijl de zijruiten bij duurdere versies wel optisch aan elkaar worden gesmolten. De 14-inch stalen wielen zijn met plastic doppen opgeleukt. Led-lampen hebben hun weg wel naar de Aygo gevonden, want de dagrij- en achterlichten zijn met kleine ledjes uitgevoerd.

Na het niet op afstand openen van de deuren, zet de lijn van het harde zwarte plastic aan de binnenkant zich voort, want ook daar is het een en al zwart kunststof wat de klok slaat. Grote deurpanelen, het gehele dashboard, middenconsole, stuurwiel en versnellingspook: overal vind je het. Ramen laten zich met een ouderwetse slinger bedienen en ook de spiegels vergen fysieke handelingen. Waar autofabrikanten hun klanten anno 2018 met digitale schermen overladen, weet Toyota dat vakkundig terug te dringen tot één simpel exemplaar in de kaalste Aygo. In de middenconsole slaat de afwezigheid van een radio namelijk een enorm gat. Alleen achter het stuurwiel zit een oranje schermpje verwerkt, met de meest praktische informatie. Het lijstje met standaardvoorzieningen aan de binnenzijde van de Aygo x blijft dan ook zeer compact, want verder dan stoffen bekleding, een in twee delen neerklapbare achterbank en opbergvakken met flessenhouders in de portieren komen we niet echt. Qua veiligheidsvoorzieningen zit de 'Japanner' met onder andere Brake Assist en Hill-start Assist beter in zijn spullen.

Een rasechte 'basic', deze Aygo dus. Een stapje hoger in de prijslijst staat de x-fun voor € 13.145. Airconditioning, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen en radio met Bluetooth en aux-aansluiting zijn dan wel standaard aanwezig. Aan jou de keuze!