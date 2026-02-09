De eerste zonnestralen breken door de grijze hemel en over een kleine maand is het officieel lente. Met deze zuinige en betrouwbare Toyota heb je de zon op de bol en ben je voor €9.000 helemaal klaar voor de lente.

De Toyota Aygo zie je op vrijwel elke straathoek. Verspreid over drie generaties heeft Toyota er in Nederland tot op heden al meer dan 165.000 exemplaren van geregistreerd. De Aygo heet tegenwoordig Aygo X, heeft de hybride aandrijflijn van grote broer Yaris waarmee hij zijn basis deelt en is met zijn vanafprijs van €23.750 zo'n anderhalf keer zo duur als het vorige model aan het eind van zijn carrière kostte. Wil je met een wapperende kruin en de zon in je nek in een Aygo X Hybrid het land doorkruisen, dan ben je aangewezen op topversie GR Sport, maar dan ben je er nog niet. Het enkel op die uitvoering als optie leverbare cabriodak kost namelijk €1.450, wat de totale vanafprijs op maar liefst €32.300 brengt. 'Cabriorijden' met een Toyota Aygo X kan echter al voor minder dan een derde daarvan.

Tussen de ruim 2.320 gebruikte Toyota's Aygo die in ons occasionaanbod zitten, vinden we een kleine veertig stuks die van het elektrisch bedienbare canvas roldakje zijn voorzien. Het exemplaar dat in dit artikel de hoofdrol speelt, is daarvan de goedkoopste. Met zijn witte lakje is het wellicht niet het meest sprankelende exemplaar, maar het genot dat het openluchttheater biedt is natuurlijk niet te versmaden. Als het een Fiat was geweest, had de auto Aygo C - met de C van Cabrio - geheten. Deze tweedehands Toyota Aygo is van eind 2019, heeft iets minder dan 115.000 kilometer op de teller en kostte nieuw €14.790. Een ruime zes jaar later mag hij voor €9.000 mee naar huis.

De zomerse Toyota Aygo heeft de eerste zes jaar van zijn leven doorgebracht bij een leasemaatschappij en staat vast te popelen om eens door een particuliere eigenaar vertroeteld te worden. Dat werkt ook de andere kant op. Deze Aygo is namelijk uitgevoerd als X-Play Limited Edition en verwent je onder meer met een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare en verwarmbare zijspiegels, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een met leer bekleed stuurwiel. Het Limited Edition-deel van het verhaal komt tot uiting in de aanwezigheid van een heus 7-inch infotainmentscherm waarin je je telefoon kunt koppelen. Op de minder riant uitgevoerde X-Fun en de 'naamloze basisversie' moest je het zonder al het bovenstaande doen.

Trek je met deze Toyota Aygo de stenen uit de straat? Natuurlijk niet. Wel is hij met een opgegeven gemiddeld verbruik van 3,8 l/100 kilometer lekker zuinig en daar komt bij dat het model als betrouwbaar te boek staat. Op zijn Fiats cabrio rijden, maar dan in een Toyota Aygo. Laat de lente maar komen.