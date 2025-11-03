De Toyota Aygo X heeft een stevige metamorfose ondergaan. Het model heeft een nieuwe neus, is een stuk langer dan voorheen én heeft voortaan een hybride aandrijflijn. Dat levert de kleine Toyota een aanzienlijk hoger vermogen, maar ook een hogere prijs op.

De Toyota Aygo X had sinds altijd een 72 pk sterke 1.0-driecilinder benzinemotor. Had, inderdaad. De Aygo X is gefacelift en heet nu Aygo X Hybrid. De 1.0 maakt plaats voor de hybride aandrijflijn die je kent van zijn grote broers Yaris en Yaris Cross. Die levert de kleine Toyota een flink hoger vermogen én een langere neus op. Om plaats te maken voor de aandrijflijn, heeft Toyota het front namelijk moeten verlengen. Het systeemvermogen van de Toyota Aygo X Hybrid ligt op 116 pk en daarmee is hij ruim anderhalf keer zo krachtig als voorheen. De duurdere techniek van de Aygo X Hybrid levert de Toyota in absolute zin wél een hogere prijs op.

De Toyota Aygo X Hybrid is er als Play vanaf €23.750. De hybride Toyota is er ook als Pulse (€26.550), als Envy (€29.250) en als sportief uitgedoste GR Sport (€30.850). De vanafprijs van de Aygo X Hybrid ligt €2.500 hoger dan voorheen. De Aygo X met 72 pk sterke benzinemotor en handbak was er – uitgevoerd als Play – namelijk vanaf €21.250. Zetten we de vanafprijs van de Aygo X Hybrid naast die van de pre-faceliftversie met cvt-automaat, dan is het prijsverschil kleiner: slechts €600.

De nieuwe aandrijflijn levert de Aygo X natuurlijk flink verbeterde prestaties op. Zo snelt de hatchback voortaan in 9,2 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. Daarmee verslaat hij het origineel met ruim vijf tellen. Het gemiddeld gecombineerd verbruik is afgenomen van 4,8-5,0 l/100 km naar 3,7-3,9 l/100 km. Wél is het gewicht toegenomen. De Aygo X Hybrid legt minimaal 1.010 kilo in de schaal en is daarmee zo'n 90 kilo zwaarder geworden. Dat betekent dus ook dat de Aygo X Hybrid voor de wegenbelasting in een hogere en dus íets duurdere gewichtsklasse valt.

Vanaf begin december is de Toyota Aygo X Hybrid bij de dealers te vinden. Bestellen kan per direct.