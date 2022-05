Weblog: enig begrip voor de ‘laadpaalklever’

Hier ga ik gegarandeerd last mee krijgen, maar het is niet anders. Daar gaan we: ik heb wat begrip voor zogenaamde laadpaalklevers , ofwel lieden die een volgeladen auto aan een openbare laadpaal laten staan . Tot op zekere hoogte, althans.

Eerst even dit: zelf probeer ik een elektrische auto of PHEV na het opladen altijd zo snel mogelijk te verwijderen. Testauto’s laad ik doorgaans aan een openbare laadpaal verderop in de wijk. Als ik ze daar in de avond parkeer, loop ik er ’s morgens meteen even heen om plaats te maken. Ik houd me dus keurig aan de geldende etiquette, maar… ik ben iemand die beroepshalve en hobbymatig bezig is met auto’s. Ik denk daar dus over na, omdat auto’s mij interesseren en een grote rol spelen in mijn leven. Om die reden probeer ik ook te voorkomen dat mijn auto's onder een boom staan, of met één wiel op de stoep, of met de wielen scheef, of met de ruitenwissers omhoog.

Daar zit de kern van dit verhaal, want ik vraag me oprecht af in hoeverre we dit gedrag mogen verwachten van mensen die deze afwijking niet hebben. De gemiddelde (lease-)rijder is na het thuiskomen simpelweg totaal niet meer bezig met zijn of haar auto. Dat is puur een vervoermiddel, dat opgeladen moet worden om de volgende dag, of na het weekend, weer naar het werk te gaan. Thuis roepen hobby’s, sport, kinderen en boodschappen weer om de aandacht, de auto komt simpelweg niet meer aan de orde. Ter onderstreping van dit punt: dit zijn de mensen die hun auto alleen laten wassen als deze voor een beurtje naar de dealer moet. Als zelfs lagen stof, kilo’s blaadjes en centimeters vogelpoep het niet waard zijn om eens aan de auto te denken, hoe kan een parkeerplekje bij een laadpaal dat dan wel zijn?

‘Ja, maar’, hoor ik u roepen, ‘diezelfde mensen zouden hun benzine-auto toch ook niet dagenlang aan de pomp laten staan?’ Dat klopt, maar laten we niet vergeten dat benzine tanken puur en alleen een activiteit is. Laden geschiedt op een parkeerplaats, tijdens het parkeren. Dat dit kan, is in mijn ogen zelfs één van de grote voordelen van een EV: hij ‘tankt’ als je er niet bent en kost dus in dat opzicht ook geen tijd. We zouden zelfs nog een stap verder kunnen gaan: als het laden van een EV buiten het rijden om dagelijks tijd en moeite kost, schiet die EV op dat vlak eigenlijk zijn doel voorbij.