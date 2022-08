Zo komt de Renault Kadjar uit de 100.000 kilometertest van AutoBild

De Renault Kadjar wordt binnenkort opgevolgd door de Austral. Het betekent dat de SUV van Renault alleen nog maar als occasion te koop zal staan. Heeft een tweedehands Kadjar zwakke punten waarop je moet letten? In dit occasion aankoopadvies hebben we daar al aandacht aan besteed. Onze collega's van het Duitse AutoBild hebben hun duurtest-Kadjar bij 100.000 kilometer helemaal uit elkaar gehaald. Het betreft een Kadjar uit 2019.

Deze 6 zaken vielen op na 100.000 kilometertest:

De zittingen vertonen duidelijk zichtbare gebruikssporen. De lederlook-bekleding vertoont aan de bestuurderszijde scheurtjes, de bestuurdersstoel maakt krakende geluiden en beweegt wat heen en weer. De klepbediening is robuust uitgevoerd. De distributieketting is nauwelijks uitgerekt en de tandwielen, de glijrails en de nokkenassen laten allemaal geen bijzonderheden zien. De versnellingsbak laat geen meetbare slijtage zien. Bij de dubbele koppeling zijn wel ­slijtagesporen zichtbaar, maar het kan er allemaal nog prima mee door. ­Tijdens het rijden maakte de koppelingsset soms een nukkige indruk. De holle ruimtes zijn goed geconserveerd, in de dorpels en de langsdragers is geen roest te zien. Aan de uiteinden van de crashbox is wel beginnende corrosie waar te nemen. De materialen in het interieur begonnen er al na korte tijd sleets uit te zien. Op het ­tapijt, de stoffen en tal van oppervlakken kreeg de tand des tijds duidelijk zichtbaar vat. De krukas vertoont net als de zuigers en de cilinders slechts minuscule slijtagesporen. Alle lagerschalen zien er na de duurtest nog erg goed uit.

In het begin twijfels over Kadjar

Op foto 1 zie je alle onderdelen naast de carrosserie liggen.

AutoBild nam in mei 2019 de sleutels een Renault Kadjar TCe 160 in ontvangst. In het begin overheerste vooral de scepsis. Had de compacte SUV voldoende in huis om de naam van Renault te zuiveren en met goed gevolg de duurtest te doorstaan? Om te beginnen ziet hij er wel goed uit, met zijn langgerekte ­lijnenspel en harmonieuze ­proporties. Er zijn onder de ­compacte SUV’s modellen die minder fraai ogen, maar dat is een kwestie van smaak. Ook het interieur laat bij aanvang een geslaagde indruk achter. Eindelijk hoeft de klimaatregeling niet meer te worden bediend met het vernieuwde R-Link-bedieningssysteem.

Apple CarPlay overtuigt niet

Omdat over de gehele testafstand van 102.603 km de Apple CarPlay-functie telkens nukken vertoont, wat voor irritatie zorgt, weet het systeem uiteindelijk toch niet te overtuigen. De laadtijden zijn te lang, de usb-herkenning is matig en de bediening bestaat uit te veel stappen. Een stuk intuïtiever vinden veel collega’s daarentegen de bedieningssatelliet achter het stuur, waarmee je de muziekweergave aanstuurt. In een vroege ­variant werd dit door Renault ontwikkelde systeem al toegepast in de eerste Espace, jaren 80. Mooi om te zien dat het Franse merk heeft vastgehouden aan dit ­bijzondere bedieningssysteem, dat veel van onze collega’s snel in de ­vingers hebben.

Helaas heeft de fabrikant ook vastgehouden aan de toepassing van goedkope interieurmaterialen. “Daar ben je mooi klaar mee, met zulk magnetisch tapijt”, moppert een collega als hij zelfs met de sterkste turbostofzuiger het vuil niet uit het tapijt weet te krijgen. Ook ogen de materialen al snel sleets. De laadruimte­afdekking ziet er na afloop van de test uit alsof een menigte knaagdieren heeft toegeslagen. Ook de kunststoffen ter hoogte van de portieren (blaasvorming) en de middenconsole (veroorzaakt kraakgeluiden en zitten aan het eind van de test onder de krassen) voldoen niet aan de ­hedendaagse maatstaven. De bestuurdersstoel, die na 100.000 kilometer erg beweeglijk was, weet de kwaliteitsindruk niet ­bepaald naar boven bij te stellen. De matten slagen daar beter in, want die ogen na 100.000 kilometer verrassend genoeg alsof ze nog in nieuwstaat verkeren.

Nukkig gedrag startknop

Het startproces van de Renault geeft reden tot klagen. “De startknop vereist een bepaalde manier van indrukken. Als je hem te kort indrukt, reageert hij niet, en als je hem te lang ingedrukt houdt, wordt de motor gelijk weer uitgeschakeld”, zo lezen we in het logboek. Ook de zeventraps transmissie met dubbele koppeling zorgt met zijn nukkige gedrag bij het weg­rijden telkens weer voor irritatie. “In krappe parkeervakken vraag je je continu af wanneer de Kadjar eindelijk wegrijdt”, zo merkte een van de collega’s op.

Matig op de autobahn

Als de Renault eenmaal rolt, gooien het stijfbenige afrollen en de soft afgestelde demping roet in het eten. Daardoor komt de Kadjar op lange oneffenheden in het asfalt flink uit de veren. “Je merkt dat de Fransen niet vaak met snelheden boven de 140 km/h rijden”, zo concludeerde een collega na een rit over de autobahn. Bij snelweg­ritten vallen ook het windgeruis, de heen en weer bewegende motorkap en het bij hoge snelheid flink stijgende verbruik in negatieve zin op. Als je echter rustig aan doet, verbruikt de ­Kadjar minder dan 8 liter benzine per 100 km (1:12,5). Sowieso ­hebben veel berijders lovende woorden voor de 1,33-liter benzinemotor. Afgezien van de wat rauwe motorloop weet de motor te overtuigen met een flinke hoeveelheid koppel en een lineaire vermogensafgifte. Het is een aangename motor voor de ­praktijk van alledag, zonder ­allures en met voldoende vlees op de botten.

Ook is deze auto best een ­betrouwbare metgezel. De ­Kadjar laat zijn inzittenden nooit in de steek door te stranden langs de weg. Wel moeten we een keer buiten de geplande ­onderhoudsbeurten om naar de garage voor een ­defecte ­koelventilator.

Als AutoBild de auto na afloop van de test compleet uit elkaar haalt, is er nauwelijks slijtage te zien. Ook zien ze praktisch geen olieresten en van een significant verbruik van olie is al evenmin sprake. De motor zou probleemloos nog een keer 100.000 kilometer aan­kunnen.

Versnellingsbak nog als nieuw

De transmissie komt, het soms onbehouwen karakter ten spijt, na afloop van de test over als nieuw. Een blik met de endoscoop in de holle ruimtes leert dat de dorpels nog vrij zijn van roest, ook al is de beschermende wax wat ongelijkmatig aangebracht. Uiteindelijk zorgen alleen een paar kleinigheden, zoals het scheef zittende tankklepje, de schuurplekken die de wielkastbekleding heeft achtergelaten en de roest op de achterklepscharnieren, voor puntenaftrek.

Is de Renault Kadjar al met al een aanrader? Ja en nee. Ook al kan de kwaliteit van de auto er in de basis absoluut mee door, het ontbreekt een beetje aan ­fijnslijperij.

Daar moeten we natuurlijk wel bij opmerken dat een duurtestauto bij ons een zwaarder bestaan leidt dan auto die zich bij een particulier laat vertroetelen. Dat neemt echter niet weg dat de meeste concurrenten er na 100.000 kilometer aan de ­binnenkant netter uitzien dan deze Renault.

Daar komt bij dat de Renault Kadjar met een prijs van € 35.570 (in 2019) ook geen koopje is. Het is echter wel een eigenzinnige Fransoos die zo zijn eigen charme heeft. De scepsis van onze collega’s was dus toch ten onrechte.

