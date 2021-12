Renault Austral: opvolger Kadjar in vol ornaat

De Renault Kadjar loopt op zijn laatste benen en zijn opvolger staat al te trappelen om zijn gezicht in het voorjaar van 2022 te laten zien. De opvolger van de Kadjar krijgt een nieuwe naam. De Renault Austral is op deze spionagefoto's van alle kanten te bewonderen.

Renault lijkt niet helemaal tevreden te zijn met de Kadjar. Renaults ruimere equivalent van alliantiebroertje Nissan Qashqai wordt komend voorjaar namelijk opgevolgd door een geheel nieuw model met een andere naam. De vervanger van de Kadjar heet Austral, zo maakte Renault deze week bekend. Het testwerk van de Renault Austral is al in volle gang. In november liep AutoWeek-lezer Lou Kamm al een ingepakt testexemplaar in ons eigen land tegen het lijf en nu is de auto ook in Spanje in camouflagepak betrapt.

Design en techniek

Waar de Kadjar nog duidelijk uit een andere designperiode stamt, overgiet Renault de Austral met de veel frissere designsaus die de Fransen op de Mégane E-Tech Electric introduceerden. De SUV krijgt platte ledkoplampen en over de gehele linie minder bolle, ronde vormen zoals de Kadjar die momenteel nog tentoonspreidt. Was de Kadjar nog een technisch broertje van de vorige generatie Nissan Qashqai, zo wordt de Austral dat van de derde generatie Qashqai. De Renault Austral staat straks dus eveneens op het CMF-C-platform, dat de poorten opent naar elektrificatie.

De Renault Kadjar is alleen leverbaar met conventionele benzine- en dieselmotoren, maar de Austral krijgt ook mild-hybride en waarschijnlijk plug-in hybride techniek aan boord. De Renault Austral krijgt mogelijk een soortgelijk E-Tech-plug-in systeem, zoals de kleinere Captur heeft waarbij een 1.6 benzinemotor wordt gecombineerd met een elektromotor. Of de Renault Austral ook profiteert van Nissans E-Power-aandrijflijn is nog niet helemaal helder. Het is goed mogelijk dat deze techniek een zogenoemd unique selling point van Nissan en dus de Qashqai blijft. Een elektrische Austral komt er niet, maar Renault werkt wel aan een elektrische SUV in dit segment. De Renault Austral is 4,51 meter lang, 2 centimeter meer dan de Kadjar. Dat maakt hem zo'n 8 centimeter langer dan de huidige Qashqai. De Kadjar is trouwens ook langer dan de vorige generatie Qashqai, waarmee hij zijn basis deelt.

Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Kadjar in 2015 heeft Renault in ons land ruim 13.000 stuks verkocht. In 2016 beleefde de SUV zijn topjaar, toen vonden bijna 4.000 exemplaren van de SUV een Nederlandse eigenaar. Vorig jaar zakten de verkopen van de Renault Kadjar voor het vierde achtereenvolgende jaar terug en eindigde de Nederlandse verkoopteller op 667 exemplaren. In de eerste elf maanden van dit jaar zijn 353 nieuwe Kadjars op kenteken gezet.