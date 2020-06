Back to basics: Renault Kadjar

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Kadjar was een slimme zet van Renault, want de SUV is met open armen ontvangen. Voor nog geen €30.000 heb je een exemplaar voor je deur, maar hoe aantrekkelijk is deze Life-uitvoering?

Renault Kadjar Life TCe 140

€ 29.990

De Kadjar draait alweer vijf jaar mee en is twee jaar geleden van een nieuwe snuit voorzien. De prijslijst is sindsdien erg overzichtelijk. Er zijn twee benzinemotoren met handbak of automaat en een 115 pk sterke diesel dient zich als enige zelfontbrander aan. Qua uitrustingsniveaus zijn er vier mogelijkheden: van de Life tot de Black Edition. Om te beginnen bij de aandrijflijn; Renault opent het aanbod met de 140 pk sterke 1,3-liter viercilinder. Dat is zeker geen straf, want met een topsnelheid van 204 km/h en een 0-100-sprinttijd van 10,4 seconden moet het voor dagelijks gebruik zeker volstaan. Renault weet ook 160 pk uit de 1.3 te persen, maar prijzen beginnen dan bij €33.870.

Qua motorisering is dus weinig om over te klagen, maar qua uitrusting zijn er zeker wat op- en aanmerkingen. Neem de buitenkant van de Kadjar als Life. Door de standaard witte lakkleur worden de zwarte afwerkstukken extra geaccentueerd, waardoor het er niet bijzonder vrolijk uitziet. Het rooster in de grille, de vakken waar mistlampen hadden kunnen zitten, de enorme stootbalk onder de zijdeuren en de ‘robuuste’ stootranden in de bumpers; nergens is een andere kleur dan het zwarte kunststof te vinden. Neem daarbij het ontbreken van de dakrails, de 16-inch stalen wielen met wieldoppen en de halogeen koplampen en het is een vrij basaal geheel. Verder ziet een geoefend oog dat er geen parkeerhulp in de bumpers is verwerkt, want parkeersensoren zijn pas vanaf de Zen zonder meerprijs aanwezig.

Radio?

Ook binnenin de Kadjar wordt pijnlijk duidelijk dat het om de instapversie gaat. Dat begint bijvoorbeeld al bij de sleutelkaart. De deuren laten zich uiteraard met een druk op de knop openen en sluiten, maar de keyless-optie behoort niet tot de standaard voorzieningen. Eenmaal binnenin valt het oog gelijk op het multimediasysteem. In tegenstelling tot de basic Renault Captur krijgt de Kadjar wél standaard een radio, maar dit is een veel simpelere versie dan de luxere Kadjars krijgen. Het 7 inch grote scherm maakt plaats voor een ouderwetse, aanraakschermloze radio met draaiknoppen. Ook qua voorzieningen loopt dit systeem vanzelfsprekend wat achter, hoewel het systeem wel met bluetooth, MP3 en Aux overweg kan. De Kadjar is verder wel standaard voorzien van een (handbediende) airco en ook een cruisecontrol met snelheidsbegrenzer is in elke Kadjar te vinden. De stoelen worden met een antraciet-kleurige stof bekleed, het stuurwiel krijgt wel kunstleer. Net als de buitenspiegels zijn de ramen elektrisch te bedienen. Kleine kanttekening: alleen het bestuurdersraam werkt met een sneltoets, de overige passagiers moeten hun vinger op de knop houden om het raam te bedienen.

Zen

Voorzieningen als een licht- en regensensor, elektrisch inklapbare spiegels en een zonneklep met verlichte make-up spiegel voor de bestuurder en de passagier worden pas standaard vanaf de Zen-uitvoering. Deze Zen is met dezelfde motorisering vanaf €31.990 leverbaar. Naast eerder genoemde extra’s krijgt deze ook nog mistlampen voor, 17-inch lichtmetaal en een 7-inch aanraakscherm voor de multimedia met Apple CarPlay, Android Auto en navigatie.