Een elektrische auto op de rollenbank, dat is altijd een beetje een symbolische oefening. Zo’n auto gooit er namelijk metéén al zijn vermogen uit om daarna af te vlakken. Het begint dus met reuzegetallen en daarna word thet vermogen allengs minder. Als je de bijbehorende grafiek dus leest, ligt de waarheid ergens in het midden.

Hoewel we weten dat een rollenbank niet is gemaakt voor EV’s willen we toch weleens weten wat er gebeurt als we onze Volkswagen ID.3 overgeven in de handen van Ghisbert. Als systeemvermogen voor deze auto wordt 204 pk opgegeven, het maximale koppel is 310 Nm. Flinke getallen als het gaat om gewone middenklassers, maar in de wereld van EV’s is zoiets heel normaal.

Het ritje op de rollenbank is ook niet zomaar geregeld. Als de auto staat ingesnoerd – nog een hele uitzoekerij door de vlakke bodem – weigert hij te doen wat Ghisbert zegt. De hele kerstboom op het dashboard begint te branden; het ABS- en het ESP-systeem snappen niet dat de auto stilstaat op de rollenbank maar dat de wielen evengoed moeten draaien. “Dan halen we dus even de stekker van het ABS los”, zegt Ghisbert. “Dan zijn alle beperkingen opgeheven.” Waar die stekker dan precies zit, wil hij niet zeggen. “Je wilt niet dat mensen dit zelf gaan proberen. Want ook bij het accelereren is de controle eraf; dat legt hij meteen het maximale vermogen op de straat.”

Als de meting eenmaal loopt, gaat de ID.3 met veel geweld van start. Daarna is bij binnen de kortste keren weer op zijn einde. Blijft een beetje surrealistisch in welke stilte dat gebeurt. Je hoort alleen het draaien van de rollen, die overigens lawaai zat maken. Als Ghisbert even later triomfantelijk met zijn uitdraai binnenloopt, krijgen we toelichting. “Het maximale vermogen verschilt niet eens heel erg van de fabrieksopgave. Maar de trekkracht is natuurlijk enorm – maar wel erg kortstondig. Je kunt zien dat deze auto bij vijftig kilometer per uur lekker veel trekkracht voorhanden heeft. Bij 100 tot 120 kilometer per uur zit het ongeveer op de fabrieksopgave. Het is dus wel reëel wat Volkswagen opgeeft.”

Tot slot krijgen we nog kritiek: “Waarom kom je hier nou met een halfvol accupakket? Als die accu helemaal vol zit, scoort hij beter hoor.” En Ghisbert zet de ABS-stekker natuurlijk niet terug voordat hij even heeft gereden met alle trekkracht beschikbaar. Dan is de ID.3 niet te rijden zonder enorme wielspin. Met een uitdraai op zak en een paar millimeter minder profiel op de achterbanden, nemen we weer afscheid.