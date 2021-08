Is de 16.000 euro goedkopere instap-ID3 een aanrader?

Onze Volkswagen ID3 1st Max-duurtester is de meeste complete uitvoering die je kunt krijgen, maar in combinatie met de sterke motor en het 58 kWh-accupakket is het geen koopje. We zetten hem naast de ID3 Pure, de absolute instapper, die dik €16.000 goedkoper is.

Als ze naast elkaar staan, zie je in eerste instantie alleen maar de overeenkomsten: dezelfde auto, dezelfde kleur en hetzelfde dashboard. Pas als je wat langer kijkt, ga je de verschillen zien. Het begint er met een dat er helemaal niet zou moeten zijn. Beide ID3’s zijn afgeleverd in de standaardlakkleur Moonstone Grey, maar zoals je zelfs op de foto’s duidelijk kunt zien, verschillen ze een tint van elkaar. Het zal wel een modeljaardingetje (2020 versus 2021) zijn.

Onze dik aangeklede duurtest-ID3 zetten we naast de goedkoopste uitvoering. Die Pure-versie kost €33.450 en dat is heel dicht in de buurt bij de vanafprijs van €30.000 die Volkswagen jaren geleden al beloofde, maar die nog niet eerder kon worden waargemaakt. De geteste Pure is voorzien van slechts één optie uit de catalogus, namelijk een set andere wielen met een meerprijs van €670.

De techniek

Laten we met de techniek beginnen, want het grootste deel van het prijsverschil wordt daar gemaakt. De capaciteit van de batterij in de Pure is kleiner. Hij kan 45 kWh opslaan en de 1st heeft een accucapaciteit van 58 kWh. Omdat de batterij ook letterlijk kleiner is, is de eerste daardoor zo’n 150 kg lichter. De elektromotor drijft in beide auto’s de achterwielen aan, waarbij de Pure het moet doen met ‘slechts’ 150 pk en de 1st een ruimere 204 pk vermogen heeft. Het spreekt voor zich dat de sterkere versie ook de snelste is, maar de verschillen zijn niet overweldigend, zoals je in de tabel kunt zien. De Pure gaat zuiniger om met zijn energie, maar komt vanzelfsprekend wat minder ver, omdat zijn accu kleiner is. Als je ons praktische bereik van ruim 320 km echter afzet tegen wat andere elektrische auto’s in deze prijsklasse kunnen bereiken, is het een prestatie van formaat. De Volkswagen-techniek is behoorlijk efficiënt. De duurtest-ID3 komt gemeten onder dezelfde omstandigheden 410 km ver, maar deze dubbeltest hebben we gedaan in een week met haast perfecte weersomstandigheden. In winterkou moet je er rekening mee houden dat beide auto’s misschien wel 100 km moeten inleveren.

De laadsnelheden verschillen ook wat. Aan de publieke laadpaal – of aan de wallbox thuis op de oprit – kan de 1st 11 kW in een uur bijladen en de Pure maximaal 7,2 kW. Aan de snellader zien we een vergelijkbaar beeld: 50 kW maximaal voor de Pure tegen 100 kW voor de andere versie. De snellader van de Pure kan tegen een meerprijs van €660 worden opgevoerd tot 110 kW. Op het gevaar af dat je het spoor bijster raakt in de getallen: de 1st Max is alleen uit voorraad leverbaar en is eerder geproduceerd. Wie nu een ID3 bestelt met die 58 kWh-batterij kan tot 120 kW snelladen. Dit even voor de volledigheid.

De uitrusting

Als je instapt, lijkt het op het eerste gezicht alsof de auto’s identiek zijn. Het dashboard en de deurpanelen zijn uit hetzelfde materiaal opgetrokken, dat minimalistisch en eenvoudig aandoet. Achter het stuur vinden we een klein display en midden op het dashboard een groot display. Ook dat wijkt niet af. Wie op detailniveau gaat kijken, ziet echter grote verschillen. De Pure blijkt dan inderdaad zijn naam eer aan te doen, net als de Max trouwens. Geen van die verschillen is van levensbelang. De Max heeft van die leuke pedalen met een pauze- en afspelen-symbool erop. En ook leer om het stuur, afdekking voor de middenconsole, zachtere bekleding, een head-up display en een glazen panoramadak, maar ook elektrische stoelverstelling, usb-c-poorten achterin en een middenarmsteun voor de achterbank. In de bagageruimte heeft de Max een dubbele bodem, waardoor je je oplaadkabel netjes kunt opruimen. Het zijn allemaal lekkernijtjes die de Max een stuk luxer maken, maar de Pure is juist weer lekker basic, zonder dat je een crisisgevoel hebt. Aan de buitenkant heeft Volkswagen bij de Max ook uitgepakt. Het meest in het oog springen de enorme 20-inch wielen; voor de berijders zal het een hele kunst zijn om die onbeschadigd te houden. Ook de ledverlichting rondom, contrasterend gekleurde spiegelkappen en keyless-entry zijn zaken die het leven veraangenamen, maar die niet per se noodzakelijk zijn en dus ontbreken op de basisversie. Zo zijn er nog wel wat details.

De keuze

Er is echter één verschil dat we bijzonder moeten noemen, omdat het om iets gaat waarvan je je kunt afvragen of je dat zou willen missen. De Pure heeft weliswaar de adaptieve cruisecontrol, maar hij mist de zogeheten Travel Assist, die in fileverkeer de auto in zijn baan houdt en mee laat rijden met het verkeer. Die Travel Assist werkt erg fijn en als je eraan gewend bent, wil je niet meer zonder. Overigens is zo ongeveer alles wat de Max heeft ook op een Pure te bestellen, als losse optie of als onderdeel van een uitgebreider pakket.

Een keuze maken tussen de twee is voor een deel natuurlijk een kwestie van smaak en bijzondere wensen. Hoe hard heb je 100 km extra actieradius nodig, hoe belangrijk is het dat je stoel elektrisch verstelbaar is? De Pure-versie biedt in elk geval bijzonder veel waar voor zijn geld in een prijsklasse waar niet (nog) niet veel concurrentie is. De rijeigenschappen verschillen niet en de prestaties zijn vrijwel gelijk, dus het gaat echt om de spulletjes en wat dat betreft is zo’n Max natuurlijk het walhalla. Je moet voor jezelf bepalen of je daar €16.000 extra voor over hebt, maar wij zouden daar iets anders van kopen.

Over the air-update

De duurtest-ID3 kan elk moment een belangrijke vernieuwing ondergaan. Niets zichtbaars en hij moet er niet voor naar een werkplaats, maar hij gaat zichzelf updaten. Via deze eerste over-the air-update wordt de software vernieuwd. Bugs eruit, nieuwe functionaliteiten erbij. De uitrol van de update is deze maand gestart. Alle ID3’s en ID4’s zijn niet tegelijk aan de beurt, de update is nog niet voor iedereenbeschikbaar. De komende tijd is hij dat wel voor de meeste auto’s.

Tot de nieuwigheden behoren nieuwe functies van de verlichting, verbeteringen aan het multimediasysteem en een betere herkenning van verkeersdeelnemers in de directe omgeving van de auto. Een nieuwigheidje betreft het ID-light, de lichtstrip die over het dashboard loopt en die bijvoorbeeld het navigatiesysteem ondersteunt. Die strip kan nu oplichten om je te adviseren je voet van het pedaal te halen en zo zuiniger te rijden. Andere verbeteringen zijn van invloed op de stabiliteit en de prestaties van het systeem.

Je kunt deze update goed vergelijken met die van smartphones. Het maakt niet zoveel uit hoe oud je telefoon is, de besturingssoftware is dezelfde als op een nieuwe. In de autowereld zijn over the air-updates niets nieuw meer, Tesla doet het al jaren en Volvo en Ford doen het ook bij hun elektrische modellen. De update van de ID3 is eerst getest op ongeveer duizend auto’s van medewerkers van Volkswagen. De auto haalt tijdens het rijden het softwarepakket van ongeveer 6 gigabyte binnen via de 4G-verbinding. Het installeren van de software gebeurt op aangeven van de bestuurder. Als je de auto parkeert, krijg je via het display de vraag of je nu wilt updaten. Doe het niet als je even een kroketje uit de muur aan het halen bent, want het hele proces bestaat uit twee bundels die respectievelijk veertig minuten

en drie uur nodig hebben voor installatie. In die tijd kan de auto niet rijden en ook niet opladen.