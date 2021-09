Test: Toyota GR Yaris

Er zijn van die ervaringen die zo ­ongeloofwaardig zijn, dat je nu al weet dat je ze de rest van je leven niet meer vergeet. Halverwege een bocht op vermogen de achterzijde van een Toyota Yaris de voorkant laten inhalen is er zo een. Nogmaals: met een Yaris – maar natuurlijk geen gewone. Buiten zijn naam, de koplampunits en de buitenspiegels heeft de heetste aller Yarissen namelijk niets met zijn naamgenoten te maken. Dat begint al bij de koets, want de GR is als enige in het gamma een driedeurs. Ook heeft hij als enige een koolstofvezel dak en een serieus 4x4-systeem dat daadwerkelijk meer kracht naar de achterwielen kan sturen dan naar de voorwielen. Die kracht komt uit een ­motor die net zo uniek is als de rest: een 1,6-­liter driecilinder met een enorme bladblazer erop om het vermogen naar 261 pk en het koppel naar 360 Nm te stuwen. En waar we tegenwoordig gewend zijn aan ­extreme souplesse uit kleine turbomotoren, is dit er nog eentje van de oude stempel. Onder de 2.000 toeren gebeurt er helemaal niets, terwijl de turbo er pas bij 3.000 tpm in één keer inklapt. Tot 4.000 zwelt het vermogen vervolgens in een grote, elastieken golf aan tot bizarre waarden, en daarna trekt de driecilinder door tot voorbij de 7.000 toeren. Objectief bezien slaat het ­nergens op. De wachttijd die de motor ­nodig heeft na het gas geven is anno 2021 een eeuwigheid, maar het blok hapt ver­volgens met zoveel enthousiasme toe, dat alle klachten omtrent de vertraging daarna ook meteen zijn vergeten. Het is alsof de Toyota je aanmoedigt om je gasvoet vooral tegen het schutbord gedrukt te houden. Zo doen ze het in de rallysport immers ook. Eigenlijk was het de bedoeling om deze straatversie te gebruiken als een boven­gemiddeld goed startpunt voor een com­petitiewagen. Dat die rallyauto er nooit kwam, en Toyota toch besloot om de GR Yaris te gaan leveren, verdient een pluim zo groot als het turbogat van deze ­motor. De strak schakelende zesbak met korte overbrengingsverhoudingen maakt het feestje compleet. We zijn alleen een beetje bedroefd door het synthetische ­speakergeluid. Voor de rest is de aandrijflijn een theater van beleving.

Powerslide

Dat de GR Yaris uit een bijzondere houtsoort is gesneden, maakt hij al bij de eerste bocht duidelijk. Met uitzondering van het rempedaal, dat lekker veel tegendruk biedt, voelt alles aan boord van de GR niet bijzonder stevig aan. De besturing is iets niet zo ­direct als verwacht en de veren staan wat softer afgesteld. Op zich geen slecht nieuws, want de compacte Toyota verwerkt oneffenheden best gemakkelijk. Hij is zeker niet super comfortabel, maar voelt wel aan alsof alles permanent op standje Sport++++ staat. Maar staat de Yaris daadwerkelijk in de sportstand, dan gedraagt hij zich als geen andere hot hatch in dit deel van de markt. In die stand gaat er namelijk 70 procent van de 261 pk naar de achter­wielen. Niet theoretisch, maar écht. Dat ­betekent dat je ’m met voldoende ruimte, toewijding en moed daadwerkelijk een ­powerslide kunt laten maken. Of je zet de vierwielaandrijving op 50:50, om met maximale tractie bochten uit te kunnen accelereren. De Yaris biedt altijd opties, maar alleen als je de Performance-versie ­bestelt, anders zitten er geen Torsen-sperdifferentiëlen tussen de voor- en ­achterwielen. Dat laatste zou zonde zijn, want juist dat maakt de GR Yaris tot zo’n ongekend pretpakket. Op zakformaat ­bovendien, wat betekent dat je zelfs op krappe wegen ruimte te over hebt. Toyota springt niet vaak uit de band. Maar áls ze het doen, is het resultaat ongenaakbaar als het op rijplezier aankomt.

Te hoge zit

Tegenover al die lol staat wel een offer: de toch al niet buitengewoon ruime Yaris ­levert dankzij de GR-kuur nog wat van zijn inzetbaarheid in. De achterbank is alleen geschikt voor kinderen en de overgebleven kofferruimte zou in een Range Rover nog niet mogen doorgaan voor bekerhouder. Nu vormt dat allemaal niet zo’n probleem, maar de te hoge zitpositie helaas wel. Dat maakt dat je de auto net wat minder snel aanvoelt dan je zou willen. Samen met de platte A-stijl maakt het dat je in lange doordraaiers naar rechts niets anders kunt zien dan je binnenspiegel. Ook van de afwerking van het interieur en de snelheid van het infotainmentsysteem springen we niet op de tafel van blijdschap. Zeker niet omdat de GR Yaris een flinke sloot geld moet kosten. Minimaal €50.495 en eigenlijk €52.995 omdat de Performance-versie bijna verplicht is als je toch een halve ton gaat uitgeven aan dit model. Dan is hij op metallic lak na wel meteen helemaal klaar. Zaken als stoelverwarming, cruisecontrol, climatecontrol en het hele Toyota Safety Sense-pakket zitten er allemaal op. Verder valt er gewoon niet veel te kiezen. Navigatie is letterlijk geen optie, al mis je daar in het geval van de Toyota niet veel aan.