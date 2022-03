Test: Mercedes-Benz EQS

Onder de vloer van de EQS vind je een groot accupakket en tussen de wielen de elektromotoren. Mercedes geeft van beide varianten van de EQS eenzelfde capaciteit van 108 kWh op. De potente EQS 580 komt daar volgens fabrieksopgave maximaal 652 kilometer ver mee, terwijl je met de 450+ maar liefst 731 km moet kunnen afleggen. Voor deze test rijden we de EQS 580.

Flipperen

Al zitten de Tesla-sprinttijden van net iets meer dan twee tellen van nul tot honderd km/h er niet in, het blijkt in de dagelijkse praktijk allerminst een gemis. Op snelweg- en buitenwegtempo willen we doorgaans gewoon uitrollen als we het gaspedaal liften en in de bebouwde kom en in files is het prettig wanneer er meer wordt gerecupereerd en je het rempedaal daarbij niet hoeft te gebruiken. Bij de Mercedes regel je de heftigheid waarmee je op de motor afremt direct op afroep met de flippers aan het stuur. Bij de Mercedes geeft een volle accu ons een reikwijdte van 465 kilometer. Geëxtrapoleerd voor de EQS 450+ ­betekent dit dat je in de praktijk genoeg aan boord hebt voor 520 kilometer. We zijn de eerste om toe te geven dat we gewoon met het verkeer hebben meegedaan en het stroompedaal niet overdreven zijdezacht hebben beroerd. Wanneer je je best doet kun je zeker verder komen. Om alles in perspectief te plaatsen: bij de grote actieradiustest van (AutoWeek 12, 2020 registreerden we met de Tesla Model S Long Range een werkelijk rijbereik van 500 kilometer. Mercedes is er dus duidelijk in geslaagd Tesla van repliek te dienen. Om je bijna lege accu weer zo snel mogelijk van verse stroom te voorzien ben je prima af met de EQS. Aan de gelijkstroomsnellader piekt deze bij 200 kW. Aan de reguliere wisselstroomlaadpaal werkt de Benz standaard met 11 kW. Voor het perspectief: een Porsche Taycan kan 270 kW gelijkstroom aan en de snellaadnetwerken zoals die van FastNed en Ionity kunnen al auto’s met 350 kW aan.

Bubbel

De beide uitvoeringen van de EQS hebben altijd standaard luchtvering met adaptieve schokdempers en vierwielsturing. Standaard kunnen de achterwielen maximaal 4,5 graden insturen, tegen bijbetaling van € 1.573 kan dat ook met tot maximaal 10 graden. Dit is een softwarematige optie, de hardware is in beide gevallen gelijk. Het onderstel van de EQS is nauw verwant aan dat van de S-klasse en daar valt helemaal niets op aan te merken. Het is heerlijk comfortabel, je zweeft welhaast in je bubbel over het asfalt. En toch, als het erop aankomt blijkt alles onder controle. Wanneer je net even te snel een bocht in duikt blijkt dat het onderstel helemaal bij de les is en dan zit er meer reserve in dan aanvankelijk gedacht.

De EQS is weliswaar de elektrische tegenhanger van de S-klasse, maar onderscheidt zich uiterlijk als vijfdeurs liftback, in plaats van de gebruikelijke vierdeurs sedankoets. De forse afmetingen leveren je veel interieurruimte op. Of in elk geval voorin. In alle richtingen heb je achter het stuur meer dan genoeg armslag. En de zetels zijn ronduit voortreffelijk.

Materiaalgebruik en afwerking zijn van een hoog niveau. De als een scheepsdek met hout afgewerkte middenconsole loopt door in het dashboard dat in ons geval bestaat uit het MBUX Hyperscreen. Het is in feite een glasplaat die zich over de volledige interieurbreedte uitstrekt. In de praktijk blijkt dat intimiderend grote scherm te bestaan uit drie delen. Van links naar rechts zijn dat het instrumentarium, het centrale infotainmentscherm en een multimediadisplay voor de passagier. De essentiële functies zijn of gewoon met één druk op een fysieke knop te bedienen of na één stap in het digitale systeem. Surfen over de diverse schermen kan overigens met je handen aan het stuur; met de mini-touchpads links en rechts van de airbag regel je alles. Mercedes laat zien dat vooruitgang gerust een verbetering kan zijn.

Handige opbergruimte

De bagageruimte mag niet onbenoemd blijven: onder de vloer van de 610 liter grote Mercedes-achterbak zit een handige opbergruimte voor je laadkabel. Het voorkomt dat je een vieze en/of natte kabel tussen je schone bagage moet leggen. Wil je meer spullen vervoeren dan kun je met de EQS een aanhangertje trekken van maximaal 750 kg. Daarmee zul je het moeten doen. Een extra bagageruimte aan de voorkant, net zoals bij de Tesla’s, de Porsche Taycan of Audi RS E-tron GT, biedt de EQS namelijk niet: de motorkap zit muurvast. Ruitensproeiervloeistof vul je bij de EQS met behulp van een uitklapbare tuit in het linker voorspatbord bij. En even snel een lampje verwisselen wordt een uitdaging.

Mercedes geeft je alle vrijheid om de auto naar eigen inzicht aan te kleden en op te tuigen. Of het nodig is? Als het om veiligheids- of comfortverhogende systemen zit Mercedes in de absolute voorhoede. Het ontbreekt je standaard aan weinig. De EQS 450+ staat in de prijslijst vanaf € 118.000 en is daarmee bepaald geen budgetprijspakker, maar de laatste bekende vanafprijs van de Model S Long Range ligt daar met €104.990 niet heel ver onder. De prijskaart van de EQS 580 begint bij een bedrag van €154.949.