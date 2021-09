Mercedes-Benz EQS - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Mercedes-Benz EQS is op veel gebieden een grensverleggend model. Het is de eerste elektrische auto in het segment van de toplimousines, het is de eerste auto met zo'n gigantisch schermoppervlak en het is de eerste elektrische productieauto met meer dan 700 km rijbereik. Gaaf, maar wat blijft ervan over als je geen enkele optie aanvinkt?

Mercedes-Benz EQS 450+ Luxury Line - € 118.891

Het antwoord op die vraag begint goed. Voorlopige basisversie EQS 450+ is als minst zware versie en zonder vierwielaandrijving namelijk ook meteen de uitvoering met het grootste bereik. Wie écht het onderste uit de kan wil moet op papier opteren voor de iets lagere AMG Line met de standaardwielen, maar het verschil is met 731 tegen 722 kilometer absoluut verwaarloosbaar. Vooralsnog wordt in alle gevallen een accu van maar liefst 107,8 kWh gemonteerd. Snelladen gaat altijd met maximaal 200 kW, dus ook op dat vlak is er geen reden tot klagen.

333 pk

Kracht is er trouwens ook genoeg, als je tenminste geen Tesla-achtige verwachtingen hebt. De 450+ beschikt over 333 pk en sprint in een keurig 6,2 seconden van 0 naar 100. De standaarduitvoering heet ‘Luxury Line’ en is de tegenhanger van de eerdergenoemde, sportievere AMG Line. Het verschil zit ‘m in onder meer de bumpers, die bij de Luxury wat bescheidener gevormd zijn. Subtiele chroomaccenten rondom geven het geheel een chique uitstraling. Ook de standaard gemonteerde 20-inch-wielen weten goed te voorkomen dat je door de buren wordt uitgelachen.

Zes kleuren

Opmerkelijk is dat je zonder een cent bij te betalen kunt kiezen uit maar liefst zes lakkleuren op je EQS. Twee zwarttinten, een zilvergrijs, een donkergrijs en twee varianten op het thema ‘blauw’ staan op het ‘gratis’ menu. Vanbinnen is dat een wat ander verhaal, want hier is alleen zwart leer bij de prijs inbegrepen. Elke andere tint kost dus extra, al is de stap naar beige of grijs met €424 niet groot. De sierdelen zijn van het type ‘lasercut en van achteren verlicht met Mercedes-Benz pattern’, wat betekent dat er een grijs vlak met allemaal kleine Mercedes-sterretjes wordt gemonteerd. Dat is nogal een lap, want dit paneel neemt de plaats in van het ‘hyperscreen’ dat bij de 450+ niet standaard is. In plaats daarvan monteert Mercedes het 12,8-inch oled-touchscreen waarmee S-klasse-rijders worden ‘afgescheept’. Nauwelijks iets om je voor te schamen, dus, al kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn die vinden dat zo’n EQS een Hyperscreen móet hebben. Wie het niet bestelt heeft trouwens wel meer ruimte voor allerlei fraaie houtsoorten, maar daarvoor moet de knip natuurlijk wel open.

Niets moet

Het standaard Electric-Art-interieur is gelukkig van nature al aardig weelderig. Zo vinden we eer sfeerverlichting, is er een Burmester surround-audiosysteem, zijn er verlichte instaplijsten en geeft Mercedes de EQS standaard navigatie met augmented reality mee. Eigenlijk is de lijst te lang om met een paar hoogtepunten te omschrijven, maar we doen ons best. Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, een vingerafdrukscanner, keyless-alles, een uitgebreid rijassistentiepakket, stoelverwarming, een 360-graden-camera en zelfs een panorama-schuifdak, het is allemaal standaard. Daarmee zijn er eigenlijk geen items meer die je echt móet aanvinken op zo’n auto, daar waar het bij Duitse toplimousines in het recente verleden nogal eens ontbrak aan vrij noodzakelijke dingen als keyless entry.

Gezelliger

Dat wil echter zeker niet zeggen dat het niet de moeite loont om te investeren in wat extra’s. Zo is het wel zo fijn als ook de achterbank verwarmd is, kunnen we ons voorstellen dat het interieur best wat gezelliger mag worden ingekleurd en is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de voorstoelen nog wat verder te upgraden. Zoals verwacht is de optielijst nóg langer dan de lijst met standaarduitrusting, maar uiteindelijk zit werkelijk iedere EQS-bestuurder er warmpjes bij.