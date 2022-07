Deze Opel Insignia is misschien wel de laatste kans om een grote Opel van de klassieke soort te kunnen rijden. Het is zowel vanbinnen als vanbuiten een enorme kar en een comfortabele, luxe reisauto. Of hij ook probleemloos is, dat hoor je in deze video want ook alle zwakke punten komen aan bod. In deze video geven we je aankooptips voor de aanschaf van een gebruikte Insignia van de tweede generatie.

Zoek je voor niet te veel geld een héél grote auto, dan weten we er nog wel eentje. De tweede generatie Opel Insignia is echt een gigant. Je hebt de ruimte van een E-klasse of een 5-serie maar dan voor normale mensenbedragen. Het is een beetje een auto à la de Skoda Superb. Hier vind je zijn afmetingen.

Ook als je binnenin bent, verlaat het gevoel je nooit dat je met een heel grote auto onderweg bent. Deze Insignia stationwagen of Sports Tourer in Opel-taal is op een haar na vijf meter lang. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat de ruimte enorm is. De bagageruimte slikt alles, voorin zit je vorstelijk en achterin is er beenruimte zat. Jammer is wel dat de hoofdruimte voor lange mensen wat te wensen overlaat.

Sterk punt is zijn goedmoedige karakter

En ondanks dat Opel deze auto Sports Tourer noemt, is er helemaal niets sportiefs aan deze auto te ontdekken. Op smalle weggetjes is het natuurlijk niet de meest vlugge auto om mee onderweg te zijn en de besturing is ook niet de meest scherpe die je je kunt voorstellen. Als je een handbak hebt, valt die op door zijn lange schakelwegen en eigenlijk past een automaat beter bij een auto zoals deze. Het is meer een goedmoedige lobbes dan een watervlug manoeuvrerende auto. Dat is geen nadeel natuurlijk. Het past prima bij het karakter van een grote gezinsauto.

Occasion van 2017 tot 2020 gros gebruikte Insignia's

Op het moment dat we deze video maken, halverwege 2022, is de Insignia nog steeds als nieuwe auto te koop. Maar hij speelt een rol in de marge en eind dit jaar stopt de productie. Tot nu toe zijn er dit jaar 32 van verkocht en het jaar daarvoor was al niet veel succesvoller. In 2020 heeft deze auto een facelift gehad, maar dat zal dus een zeldzame auto blijven. Het gros van het aanbod bestaat uit deze pre-faceliftversies, die geleverd zijn van 2017 tot 2020. En dan ook nog het vaakst met de 1,5-liter benzinemotor. Die is er met vermogens van 145 of 160. Verder is er een 1,6-liter met 200 pk en er bestaat zelfs een variant met de 2,0-liter en vierwielaandrijving en 260 pk. Heel veel nut heeft zo’n sterke versie niet tenzij je zware lasten moet trekken want de snelste Insignia mag 2.200 kilo op de haak.

1.6 diesel net iets te licht

Voor dit occasion aankoopadvies rijden we met een lichte diesel. Waarbij de vraag altijd is of het nu wel verstandig is om een 1.6-je in zo’n gigantische auto te leggen want die heeft het er maar druk mee om al dat gewicht te verplaatsen. Met name als je zwaar beladen bent, is deze motor eigenlijk net iets te weinig. Als je een diesel zoekt, doe jezelf dan een plezier en spaar door tot je een tweeliter kunt kopen. Die heeft wat langere benen.

Zwakke punten

Dan zijn we natuurlijk ook nog een rondje het internet overgegaan om te kijken welke klachten de gebruikers hebben over de Opel Insignia B. Over het algemeen zijn ze wat ontevreden over de kwaliteitsindruk in het interieur. Het scherm van de multimedia zit nog wel eens een klein beetje scheef gemonteerd en de oplader van de telefoon in de armsteun werkt vaak niet en bovendien ligt je telefoon daar uit het zicht. Verder valt op dat er vaak klachten zijn over olielekkage – zowel aan de motor als de versnellingsbak en als de auto uit zichzelf de sloten ontgrendeld of alleen met de sleutel in de deur is open te krijgen, dan is er vocht in een sensor in de deur terechtgekomen. Die zal dan moeten worden vervangen.

Insignia met diesel heeft problemen alle moderne diesels

Bij de diesels zijn er de problemen die bij alle moderne diesels horen. Van de 1.6 is bekend dat de distributieketting moet worden vervangen als de kilometerstand wat hoger wordt. Bij de tweeliter komen we bovengemiddeld vaak klachten over een kapotte NOx-sensor tegen. En daarbij moeten we wel zeggen dat een Opel misschien goedkoop in aanschaf is maar dat ze daar wat betreft onderdelenprijzen raar uit de hoek kunnen komen. Ooit loop je met deze auto dus tegen een dikke garagerekening aan.