Een icoon als de Land Rover Defender vervangen: per roeiboot naar de maan en terug is gemakkelijker, maar toch is het gedaan. Enkele weken geleden reden we de New Defender op het asfalt, maar nu is het tijd hem los te laten op de plek waarvoor een Defender gemaakt is: het terrein. Bij Land Rover Experience in Kerkdriel voelen we wat de Defender presteert waar andere auto's door de mand vallen.