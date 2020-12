Honda E vs. Mini Cooper SE - Dubbeltest

De elektrische auto wordt met zijn alsmaar toenemende actieradius steeds volwassener en daardoor – weliswaar vaak ondersteund door een financiële prikkel – ook steeds meer een serieus alternatief voor de auto met benzine- of dieselmotor. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen die de regel bevestigen en lekker tegen de stroom in zwemmen, zoals de Honda E en de Mini Electric. Grote overeenkomst tussen deze compacte EV’s is dat ze een stevig prijskaartje hebben – het begint net boven de € 35.000 – en dat het voor dat geld nu niet bepaald de meest praktische auto’s zijn die je kunt vinden. Maar daar gaat het bij dit setje elektro-gadgets ook helemaal niet om. Het zijn veel meer lifestyle-accessoires bomvol karakter. Waarbij direct moet worden opgemerkt dat de respectievelijke fabrikanten dat karakter wel elk op hun eigen manier invullen.

Dat begint al bij de opzet van de twee auto’s. De Mini is in principe de bekende driedeurs voorwielaandrijver, alleen nu met een elektromotor onder de kap en een accupakket in plaats van een brandstoftank onder de achterbank. Honda heeft voor de compleet nieuwe vijfdeurs E een eigen platform ontwikkeld, waarbij de onder de vloer van de kofferbak geplaatste elektromotor de achterwielen aandrijft. De afmetingen van de respectievelijke accupakketten zijn relatief bescheiden en dat heeft direct invloed op de capaciteiten. Het accupakket in de Mini heeft bruto 32,6 kWh, waarvan netto 28,9 kWh overblijft. Dat is zelfs vrij bescheiden vergeleken met wat Honda opgeeft: 35,5 kWh. Hierbij geeft Honda niet aan of dit bruto of netto is, maar op basis van ons verbruik en wat we kunnen laden, gaan we ervan uit dat het bruto is. Maar goed, bruto of netto, de grootte van het accupakket heeft direct invloed op de actieradius, want uiteindelijk kom je met een grote accu verder. Minstens zo interessant is het elektriciteitsverbruik. Dat is bij de Mini met zijn kleinere accu zoveel lager, dat hij uiteindelijk toch net iets verder komt dan de Honda. Dat is het geval bij zowel de opgave in de folder als in de praktijk. Wanneer we ons geregistreerde verbruik met beide auto’s extrapoleren, komen we met de Mini op een volle accu slechts een bescheiden 165 kilometer ver, terwijl het bij de Honda al na een schamele 146 kilometer echt ophoudt.