Opel Corsa vs. Ford Fiesta - Dubbeltest

Het is wel duidelijk dat Opel er niet slechter van is geworden sinds PSA het merk heeft overgenomen. Samenwerkingen voor de SUV’s Grandland X (3008) en Crossland X (2008) stonden

al op de planning voordat de fabrikanten samengingen, maar de nieuwe Corsa is echt volledig ontstaan na overname van Opel. Sterker, alle vorderingen die Opel zelf al had gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe Corsa konden overboord, omdat het voor de Fransen aantrekkelijker was een model te maken op basis van de gloednieuwe 208. We zullen vermoedelijk nooit weten hoe goed die volledig ‘Duitse’ Corsa zou zijn geweest, al is de kans groot dat het design van die auto ooit zal opduiken in mooie verhalen over wat had kunnen zijn. Zolang het huidige model nog verkrijgbaar is, zal Opel die ontwerptekeningen echter wel in een geheime ondergrondse kluis bewaren.

Hoe het ook zij, Opel lijkt nu wel het beste van twee werelden te kunnen samenvoegen. De auto’s van het merk hadden altijd al prettige besturing en erg fijne onderstellen, maar ze waren ook erg zwaar en ze hadden onprettige motoren, die altijd een handvol pk’s leken te missen. En laat PSA nu juist op dat vlak goede kaarten hebben. De 1.6 THP en de driecilinders met en zonder turbo zijn fijne blokken, die zowel in kleine auto’s als in grote SUV’s goed presteren. De Grandland X liet ons bovendien zien dat PSA auto’s van verschillende merken, maar met dezelfde technische basis, meer van elkaar weet te onderscheiden dan bijvoorbeeld de Volkswagen Group, waar zeker de kleine SUV’s toch wel heel veel op elkaar lijken.