Mercedes-Benz GLE vs. BMW X5 - Dubbeltest

Zowel Mercedes als BMW had vroeg door dat er in de luxe SUV-markt veel viel te halen. Het was een raar segment, waarin Range Rover een tijd lang het rijk voor zich alleen had. In Amerika bestonden dikke SUV’s en pick-ups natuurlijk al langer, maar de Europese merken hebben zich lang afzijdig gehouden. De G van Mercedes was een hardcore terreinauto die weinig van doen had met de hoge luxe-auto’s die nu in het hoogste segment dikke limousines van de verkooplijsten stoten. De eerste Mercedes ML-klasse (korte tijd M-klasse genoemd) debuteerde in 1997, met een voortijdig promotiedebuut in het tweede filmdeel van Jurassic Park. BMW volgde eind jaren 90 met de X5, die ontstond na de Duitse overname van Rover in 1994. Verschillende aspecten van de BMW stamden van Land Rover, hoewel de auto zich niet specifiek op terreinvaardigheden focuste. Beide modellen werden hoofdzakelijk in Amerika gemaakt, net als de generaties die volgden. Dit had uiteraard veel te maken met de belangrijkste afzetmarkt voor dit soort auto’s. Het succes groeide hard en het afgelopen halfjaar is van beide modellen generatie nummer vier gelanceerd. De Mercedes heeft daarbij een naamwisseling ondergaan: de derde generatie ML werd bij zijn facelift omgedoopt tot GLE. Dit vanwege de nieuwe naamstrategie van Mercedes, waarbij alle SUV’s voortaan de aanduiding GL krijgen, met daarachter de letter die net als bij lagere modellen het formaat aanduidt: GLA, GLC, GLE en GLS, net als bij de A-klasse, C-klasse, enzovoort. Het is even wennen, maar op lange termijn een stuk logischer en overzichtelijker.