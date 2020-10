BMW X5 M en X6 M Competition als First Edition

De overtreffende trap van de overtreffende trap. Zo vallen beide exclusieve BMW's het beste te omschrijven. De X5 M Competition en X6 M Competition zijn van zichzelf al alles behalve bescheiden. 625 pk stampt de 4,4-liter biturbo V8 er in de opper-M-versie uit, 25 pk meer dan in de 'gewone' X5 M en X6 M. Een adaptief M-onderstel, extra krachtige remmerij en een aangepaste stuurinrichting moeten de boel behapbaar houden voor de bestuurder. Normaal zijn de Competition-uitvoeringen daarbij ook nog wat dikker aangekleed dan de reguliere M's en daar doet de First Edition nog weer een schepje bovenop.

Om te beginnen worden ze leverbaar in twee exclusieve kleuren. Frozen Dark Silver (te zien op de X6) en Frozen Marina Bay Blue. Daarbij zijn de wielen van de First Edition, aan de voorkant 21-inch en achteraan 22-inch, in Jet Black uitgevoerd. Rondom zien we verder extra carbon onderdelen, zoals speciale spiegelkappen en (bij de X6) een carbon achterspoiler. Wie de motorkap opendoet, treft verder een koolstofvezel afdekkingsplaat op de V8. In het interieur weet je ook dat je niet zomaar een X5 M of X6 M hebt, dankzij de op de twee te kiezen carrosseriekleuren aansluitende two-tone lederen bekleding. Contrasterende oranje stiksels, alcantara bekleding op de wangen van de stoelen en hemelbekleding van datzelfde materiaal vormen de kers op de taart.

Geen speciale editie zonder nog meer exclusiviteit, dus worden er maar 250 van deze First Edition leverbaar per model. Wat de speciale uitvoeringen kosten, is nog niet helemaal helder. Normaal gesproken kosten de X5 M Competition en X6 M Competition respectievelijk minstens € 216.416 en € 218.836. Reken maar dat daar nog heel wat (tien)duizenden euro's bovenop komen voor de First Edition.