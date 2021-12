Mercedes-Benz GLE gefacelift de sneeuw in

De inmiddels drie jaar oude Mercedes-Benz GLE wacht een facelift. Voor de tweede keer dit jaar is een prototype van de vernieuwde GLE opgedoken, waarop we net iets meer kunnen zien dan eerder.

Eigenaren van de op dit moment leverbare Mercedes-Benz GLE, hoeven niet te vrezen voor de restwaarde van de huidige GLE. Mercedes pakt het namelijk behoorlijk subtiel aan qua uiterlijke wijzigingen, zo zien we opnieuw.

Zoals de plaatsing van de camouflageplakkers al enigszins verraadt, richten de Duitsers zich bij de veranderingen vooral op de verlichting en bumpers. Dankzij iets minder uitbundig plakwerk zien we dat de koplampen een wat andere signatuur krijgen. Aan de achterkant is het wat lastiger te zien, maar verwacht ook hier iets gewijzigde lichtunits. Ook gaan voor en achter de bumpers enigszins op de schop. Verder is het vooral herkenbaarheid troef. Van een relatief grote koerswijziging zoals bij de E-klasse wel het geval was, is dus geen sprake. Reken in het interieur op herzien infotainment, al zal het ook daar ongetwijfeld verder een bekende aanblik zijn.

Waar we eerder nog voorzichtig inzetten op een onthulling in 2021, kunnen we inmiddels wel stellen dat 2022 realistischer is. We verwachten de gewijzigde GLE in de eerste helft van het nieuwe jaar te kunnen verwelkomen. Overigens wordt ook de Mercedes-Benz GLE Coupé direct in de vernieuwingsronde meegenomen.