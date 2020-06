Audi RS Q8 - BMW X5 M Competition - Dubbeltest

De tijd dat zulke dikke mastodonten een merkwaardig fenomeen waren, ligt al ver achter ons. We lachten ons dood om de BMW X6 en vervolgens kopieerden andere merken het concept van de SUV-coupé vanwege zijn succes. We spraken schande van de X6 M en inmiddels plakken de grote Duitse drie hun tuninglabel op elke SUV die ze hebben. Ere wie ere toekomt: Mercedes was er nog eerder bij, met modellen als de G65 en ML55 AMG. AMG was echter minder een autosportlabel dan BMW M, waardoor de X6 M destijds meer als heiligschennis voelde. De verkoopcijfers bewezen echter het ongelijk van alle naïeve vroeger-was-alles-beter-dromers, die het liefst zouden zien dat BMW terugging naar het bouwen van enkel de 3-, de 5- en de 7-serie. Er zijn nog altijd mensen met zoveel geld dat het ze eigenlijk niet uitmaakt hoe duur een auto is. Ze kruisen alle opties aan en swipen even de platinumcard. Maar ze willen wel een SUV. Lekker ruim, lekker luxueus en je hebt nog wat overzicht ook. Je zou als autofabrikant wel gek zijn om als topmodel een ‘normale’ V8 of V6 aan te bieden voor 150.000 euro als je met je inhouse-tuninglabel aan de slag kunt en een ton meer kunt vangen. Elk optiepakket met dikke wielen of carbon carrosseriedelen is goed voor 10.000 euro extra en de marges liggen hoog. Intussen is het wel de vraag of het allemaal schone schijn is of dat de auto’s in kwestie daad- werkelijk de reputatie van die dure sport- logo’s waarmaken: tijd voor een test.