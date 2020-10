Audi Q8 wordt ook leverbaar als plug-in

De Audi Q8 is vanaf eind oktober leverbaar als plug-in hybride in twee varianten: de 55 en 60 TFSI e. Hierdoor wordt de SUV in Nederland fors goedkoper. Deze twee aandrijflijnen waren al leverbaar op onder meer de Q7, maar in de Q8 debuteert een verbeterd accupakket dat later ook zijn weg naar de andere modellen zal vinden.

Dat Audi de Q8 nu ook als plug-in hybride gaat leveren, komt niet bepaald als een verrassing. Inmiddels is een groot deel van de modellen van het merk al voorzien van een TFSI e-aandrijflijn. De Q8 is het zevende model dat als TFSI e komt. Onder de kap ligt een 3.0 TFSI V6 die gekoppeld is aan een in de achttraps automaat geïntegreerde elektromotor. De V6 levert in zowel de Q8 55 TFSI e als de 60 TFSI e 340 pk en 450 Nm koppel. Het verschil in systeemvermogen komt door de elektromotor. De 55 TFSI e heeft in totaal 381 pk en 600 Nm, terwijl de 60 TFSI e 462 pk en 700 Nm tot zijn beschikking heeft. Het accupakket heeft een capaciteit van 17,8 kWh, 0,5 kWh meer dan in de Q7. Daarmee heeft de 55 TFSI e een WLTP-bereik van 47 km, de 60 TFSI e komt op 45 km uit. Daarnaast is het accupakket 40 kg lichter geworden. Overigens krijgt de Q7 deze verbeterde accu later ook aan boord.

Aan de buitenkant is de TFSI e eigenlijk alleen te herkennen aan de badges en een tweede 'tankklep' voor de stroomvoorziening. De Q8 55 TFSI e sprint in 5,8 seconden naar de 100 km/h, de 60 TFSI e doet dat 0,4 seconden rapper. Beide varianten zijn begrensd op 240 km/h. In de volledig elektrische rijmodus bedraagt de topsnelheid 135 km/h. Op het gebied van bagageruimte moet er dankzij het accupakket wel een concessie worden gedaan. Die bedraagt in de plug-ins namelijk 505 liter, waar de conventionele Q8 605 liter opslokt. Met neergeklapte achterbank bedraagt het verschil met 1.625 liter tegenover 1.755 liter zelfs 130 liter. Daar staat dan wel weer tegenover dat de Q8 flink goedkoper is geworden. Voorheen was de Pro Line S 55 TFSI met een vanafprijs van € 123.270 de instapper. De Q8 55 TFSI e is echter al verkrijgbaar vanaf € 93.640, dat scheelt dus zomaar even € 29.630.