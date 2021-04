Audi A4 1.8 TFSI - Op de Rollenbank

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 13 2021

Zelf had Emile Hassing nog nooit van chiptuning gehoord. Zijn buurman, die eens geïnteresseerd naar zijn nieuwe Audi A4 kwam kijken, informeerde hoe veel vermogen er in de 1.8 TFSI-motor zat. “Dat was toen 120 pk. Die buurman vertelde toen dat er gemakkelijk veel meer uit zou kunnen komen.

Toen ben ik mij gaan verdiepen in hoe dat werkt en daarop heb ik bij ATM een chip laten plaatsen waarmee er nu 210 pk en 310 Nm koppel uit zou moeten komen.” Dat is dus 90 pk extra. Over vooruitgang gesproken. Is die opgave niet een beetje té optimistisch? Ghisbert: “Ik geloof het best hoor. Deze motor is gebouwd voor 180 pk. Als je er dus eentje met 120 pk hebt, is die dus ernstig geknepen. Dat vermogen haal je met het grootste gemak weer tevoorschijn.”

VERBRUIK

Zo’n enorme vermogenstoename; doe je dat allemaal ongestraft? Emile: “Je merkt aan alles dat hij heel veel sneller is geworden. Hij kan al die kracht niet zo goed kwijt. Er is wielspin tot in de twee- de versnelling. Wat dat betreft is het jammer dat het geen quattro is. En natuurlijk is het verbruik flink toegenomen. In Duitsland heb ik bij gebrek aan de goede benzine een keer Euro 95 getankt. Dat heb ik geweten, want toen deed hij niets meer.” Kortom, nadelen zijn er ook.

PRETTIGE VERRASSING

Wij vonden de vermogenstoename op papier al vorstelijk, maar bij de vermogensmeting wacht Emile een prettige verrassing: de meting geeft veel meer aan dan zijn tuner heeft beloofd. Pas bij 236 pk stoppen de meters van Ghisbert met tellen. Het maximumkoppel zit wel aardig in de buurt van de beloofde 350 Nm. Maar als je bedenkt dat deze auto ooit met 120 pk en 230 Nm is begonnen, kan een chiptuning die anderhalf uur heeft geduurd zo maar een heel andere auto opleveren.