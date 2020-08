Audi A3 Sportback vs. Mercedes-Benz A180 - Dubbeltest

In twee jaar tijd kwam de vierde generatie van de Mercedes-Benz A-klasse in alle vergelijkende testen in dit blad als winnaar uit de bus. Dat is best knap, want we hebben het de auto niet echt gemakkelijk gemaakt. De auto ging de strijd aan met de vorige en huidige generatie van de BMW 1-serie, met de vorige Audi A3, de Volkswagen Golf (VII) en de Mazda 3. Daarmee rust er een loodzware taak op de schouders van de nieuwe Audi A3, maar als gloednieuw model heeft de compacte Audi in elk geval zijn leeftijd mee.

Op het eerste gezicht lijkt er misschien maar weinig veranderd, maar toch is de auto helemaal nieuw. Dat wordt nog het meest duidelijk rond de opvallend brede wielkasten. Wat blijft, is de kenmerkende Sportback-vorm. Het extra ruitje achter het achterportier geeft de auto een wat stationwagon-achtige uitstraling, maar dat resulteert niet in een overdaad aan ruimte. De bagageruimte is nagenoeg gelijk aan die van de A-klasse en de situatie op de achterbank verdient in geen van beide auto’s het predicaat ‘riant’. Toch is het voor niet al te lange volwassenen in beide auto’s uit te houden, waarbij de A3 extra punten scoort met wat meer hoofdruimte, een fijnere zithouding en een minder opgesloten gevoel. Ook valt hier al op dat de kwaliteitsbeleving in de Audi van topniveau is. Het merk heeft op dat gebied een naam hoog te houden en stelt ook met het op één na kleinste model niet teleur. Dat er hier en daar wat meer harde kunststoffen te vinden zijn dan in grotere en (nog) duurdere modellen is onvermijdelijk, maar de bouwkwaliteit is onberispelijk. Bovendien is het geheel voor Audi-begrippen opmerkelijk frivool vormgegeven. Dat komt vooral door de opstelling van de ventilatieroosters, die aan weerszijden van het instrumentarium vol in het zicht zijn geplaatst. Tegenover de passagier zijn ze juist onopvallend in het dashboard verwerkt, zodat er alle ruimte is voor een op een prettige plaats gemonteerd touchscreen. Dat is er één: de opstelling met twee schermen is voorbehouden aan modellen vanaf het formaat A6. Een gemis is dat echter nauwelijks. Het onderste scherm dient in de duurdere Audi’s vooral voor de bediening van de klimaatregeling, maar de traditionele knoppen van de A3 bevallen op dat vlak eigenlijk beter. Nu de Volkswagen Group bij onder meer de Golf kiest voor aanraakgevoelige sliders die niet bij iedereen in de smaak vallen, is de rij knoppen in de A3 een extra aangename verrassing. Het scherm dat er wel is, werkt gelukkig heel prettig. Een altijd zichtbare tegelrij links in beeld zorgt ervoor dat het nooit lang zoeken is naar een hoofdmenu, terwijl de snelle reactie op aanrakingen ergernissen zal voorkomen. Het digitale instrumentarium is ook al goed voor elkaar, zoals we dat ook van Audi gewend zijn. Met knoppen en een scrolwieltje op het stuur is het simpel om tal van opstellingen op te roepen, waarbij er een imposante hoeveelheid informatie gelijktijdig kan worden getoond. Het grote scherm achter het stuur is bovendien in elke A3 standaard, al moet gezegd dat het aantal functies bij de simpelste uitvoering zeer beperkt is. Het voornaamste kritiekpunt op het Audi-infotainment is dat het dimmen van de dashboardverlichting via het scherm gebeurt en de schermen voor echt duistere omstandigheden ook in de donkerste stand net te fel zijn. Een kleinigheid, maar toch.