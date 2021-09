Zoveel CO2-uitstoot komt er van een elektrische Polestar 2

Polestar wil inzichtelijk maken hoeveel CO2-uitstoot er toe te schrijven is aan de Polestar 2. Dat het merk zo open wil zijn, kondigde het een jaar geleden al aan. Nu zijn de Zweden klaar met analyseren en krijgen we de harde cijfers te zien.

Polestar baarde bijna een jaar geleden behoorlijk wat opzien met een - vrij vertaalde - pittige uitspraak: 'EV's zorgen ook voor veel CO2'. Nogal een bijzonder statement als je enkel elektrische auto's verkoopt en juist voor een belangrijk deel van je verkopen afhankelijk bent van mensen die nou net vanwege CO2-reductie elektrisch willen rijden. De openheid van Polestar verdient wat dat betreft een pluim. Het merk kondigde direct daarbij aan dat het zou gaan onderzoeken hoeveel CO2-uitstoot aan de Polestar 2 is toe te schrijven. Een beetje een gevalletje 'wij van WC-eend' wellicht, maar de resultaten liegen er niet om.

Polestar laat namelijk zien (zie staafdiagram hierboven) dat een Polestar 2 ook nog behoorlijk wat CO2-uitstoot veroorzaakt. De fabrikant vergelijkt de drie versies met een Volvo XC40 met benzinemotor. Duidelijk te zien is dat de Polestar vooral vanwege het productie- en recyclingproces nog voor aardig wat CO2-uitstoot verantwoordelijk is. Bij het gebruik van de auto is dat uiteraard een stuk minder, aangezien de Polestar zelf geen directe uitstoot veroorzaakt. Het is echter sterk afhankelijk van de energiemix van een land hoeveel CO2-uitstoot alsnog terug te voeren is op de auto. In alle gevallen zit de Polestar onder de XC40, al is een schone energieopwekking duidelijk van groot belang om het verschil groter te maken.

Er zitten twee kanten aan deze openheid van Polestar. Aan de ene kant wil het merk ermee laten zien dat zijn elektrische auto daadwerkelijk minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan een verwant model met een benzinemotor. Dat is natuurlijk goede reclame voor de Polestar 2. Tegelijkertijd toont het aan dat een elektrische auto ook zeker niet zaligmakend is als het gaat om CO2-uitstoot.

Polestar-CEO Thomas Ingenlath verklaart dan ook: "Auto's elektrisch maken is geen einddoel, het is een begin." Hij pleit ervoor dat fabrikanten transparanter zijn over wat er aan CO2-uitstoot aan hun elektrische auto's te koppelen is. Consumenten zitten volgens Polestar hier op te wachten. Zo stelt Polestar: "Slechts één op de vier consumenten erop vertrouwt dat autofabrikanten transparant zijn en in het belang van de samenleving handelen. Daarnaast eist meer dan de helft van de consumenten meer transparantie en de mogelijkheid om de CO2-voetafdruk van auto's te vergelijken2. Het invoeren van een industriebrede standaard kan hierbij de sleutel zijn." De Zweden hopen met deze informatie over de Polestar 2 als voorbeeld voor zulke inzichtelijkheid te zorgen.