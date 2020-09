Polestar wil openheid: 'EV's zorgen ook voor veel CO2'

Polestar vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat er meer inzichtelijk wordt gemaakt wat de 'voetafdruk' van elektrische auto's is. Volgens het merk wordt er soms te makkelijk gedacht over de impact van elektrisch rijden. Het illustreert aan de hand van een rekenvoorbeeld dat haar eigen Polestar 2 echt niet zo één twee drie beter is dan een auto met verbrandingsmotor.

Elektrisch aangedreven auto's worden gezien als een enorm belangrijke stap richting minder uitstoot. Vooral de koolstofdioxide-uitstoot kan met EV's drastisch worden verlaagd, zo is het idee. Polestar is van mening dat er soms te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat je met een EV in no-time bijna geen 'voetafdruk' meer hebt. Volgens de Zweden is het belangrijk dat autofabrikanten open en eerlijk zijn over de uitstoot die aan EV-productie hangt. De Zweden willen dat meer inzichtelijk gaan maken. Hoewel Polestar daarmee wel direct een beetje het braafste jongetje van de klas lijkt te willen zijn, geeft het zelf alvast het goede voorbeeld door uit te leggen hoe lang het volgens hen duurt voordat je met een Polestar 2 minder impact op het milieu hebt dan met een Volvo XC40.

Om te beginnen stoot men naar eigen zeggen al 1,7 keer zoveel CO2 uit bij het winnen van grondstoffen voor een Polestar 2 als Volvo voor een XC40. Dat zit 'm uiteraard vooral in de accu's. De Polestar begint met een voetafdruk van 26 ton CO2 aan zijn levenscyclus en heeft daarmee bij de productie direct meer uitstoot veroorzaakt dan de XC40. Vanaf dan wordt het natuurlijk interessant, want als het goed is gaat de Polestar 2 hierna minder CO2 'uitstoten', omdat-ie op elektriciteit rijdt. Dan komt de Polestar uiteindelijk dus beter uit de bus dan de XC40.

Polestar schetst drie scenario's die van invloed zijn op de termijn waarop dat werkelijk het geval is. Dat hangt namelijk af van de stroommix. Volgens Polestar moet een Polestar 2 op de wereldwijd gemiddelde stroommix maar liefst 112.000 km afleggen om over zijn hele levenscyclus een mindere CO2-afdruk te hebben dan de XC40 met eenzelfde afgelegde afstand. Het wordt gunstiger voor de EV als de gemiddelde Europese stroommix erbij wordt gepakt; dan zou het na 78.000 km al zover zijn. Wie puur en alleen windenergie gebruikt om de accu's vol te krijgen, is vanaf 50.000 km volgens Polestar beter bezig in de Polestar 2 dan in de XC40.

Uiteraard geldt bij dit alles wel dat het een beetje een gevalletje 'wij van Polestar adviseren Polestar' is. In ieder geval is het interessant om eens te horen hoe het over de lange termijn met de uitstoot van koolstofdioxide in elkaar steekt.