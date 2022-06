Zo werkt hybride aandrijflijn Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki heeft een nieuwe hybride aandrijflijn, en de Vitara is het eerste model dat daarvan profiteert. Gezien de samenwerking met Toyota zou je denken dat de nieuwe Suzuki Vitara Hybrid een hybride aandrijflijn van de Japanse gigant meekrijgt. Toch is dat niet zo. In plaats daarvan heeft Suzuki geheel zelfstandig een eigen aandrijflijn ontwikkeld. In dit artikel leggen we je uit hoe die werkt.

Wie tegenwoordig van de Toyota-dealer naar de Suzuki-dealer loopt, heeft grote kans op een déjà-vu-beleving. Wat Toyota verkoopt als een Corolla Touring Sports biedt Suzuki aan als Swace en de RAV4 staat er met een gestileerde S op de neus als Across in de showroom. Zo kan het relatief kleine Suzuki een hybride stationwagon en een plug-in hybride SUV aanbieden zonder de aanzienlijke investering te doen die het ontwikkelen van een eigen model nu eenmaal vergt.

Originele aandrijflijn

Het zou dus logisch zijn als de nieuwe hybride-uitvoering van de Vitara ook gewoon bij Toyota werd ingekocht. En dat is dus precies wat Suzuki niet heeft gedaan. In plaats daarvan heeft het merk met min of meer bestaande onderdelen een eigen hybride aandrijflijn in elkaar gezet. Het levert in elk geval een originele aandrijflijn op.

1.5 viercilinder

Die bestaat uit een turboloze 1,5-liter viercilinder die goed is voor 102 pk bij 6.000 toeren per minuut. Daarachter zit een gerobotiseerde handbak met zes versnellingen, in feite een gewone handmatige zesversnellingsbak, alleen wordt het schakelen en koppelen voor je gedaan. Daarachter zit dan weer een elektromotor van 33 pk en 60 Nm, die wordt gevoed door een 140 volt-accupakket dat onder de bagagevloer huist. Die kan de Vitara kleine stukjes zelfstandig aandrijven óf de verbrandingsmotor ondersteunen, zodat die minder hard hoeft te werken.

Gladstrijken

Misschien wel belangrijker is echter het feit dat de elektromotor de vrij nadrukkelijke schakelpauzes van de transmissie gedeeltelijk kan gladstrijken. Doorgaans is het bij dit type transmissie zo dat de aandrijving bij het opschakelen naar moderne maatstaven erg lang wordt onderbroken en dat zorgt er weer voor dat de auto dan de neiging heeft om aan de voorzijde naar beneden te duiken, wat een soort hobbelpaard-effect oplevert.

Rustig aan doen

Zo lang je rustig aan doet, weet de Vitara Hybrid dat heel aardig te vermijden. Met 33 pk heeft de elektromotor weliswaar niet de kracht om flitsende acceleraties aan de dag te leggen, maar het blijkt wel voldoende om de overgangen grotendeels ongemerkt te laten verlopen. Met een beheerste rijstijl rijdt de Vitara soepel en halen we precies het opgegeven fabrieksverbruik van 1 op 18,9, en het praktijkverbruik is daarmee zelfs vergelijkbaar met wat wij gemiddeld haalden met de duurtest-Toyota Yaris Cross Hybrid, die geconstrueerd is volgens Toyota's beproefde hybride principe, dus met een planetair tandwielstelsel, waarbij een elektromotor gekoppeld is aan een driecilinder 1.5 benzinemotor. Overigens gaat dat Yaris Cross-verbruik over een periode van een half jaar inclusief winterse kilometers.

Geen sprinter

Ga je meer vermogen vragen, dan valt het geheel wel een beetje in duigen. Dan merk je pas hoe lang de transmissie er eigenlijk over doet om een nieuwe versnelling in te leggen en ontstaat er alsnog een onevenwichtige beleving. Daarbij wordt het nooit een echte sprinter. Zelfs voluit doet de auto er meer dan 12 seconden over om de 100 km/h te bereiken, al is het wel sneller dan de fabrieksopgave. Je zult je echt een beetje moeten aanpassen aan de eenvoudige techniek, die dan wel weer als voordeel heeft dat die goedkoop is.

