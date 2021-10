Zo voorkom of verhelp je beslagen autoruiten

Beslagen ruiten zijn niet alleen vervelend voor de bestuurder van een auto, maar ook nog eens gevaarlijk. Het levert volgens de wetgever zo veel gevaar op, dat er een fikse boete op staat. Feitcode P041A, jargon voor rijden met te weinig zicht rondom, is goed voor €250 en nog eens 9 euro administratiekosten. Het OM meldt volgens NU.nl dat een verhoging van het boetebedrag eraan zit te komen.

Zo'n boete wil je natuurlijk niet, maar hoe komt het überhaupt dat ruiten beslaan? Waterdamp in het auto-interieur raakt de koude autoruiten, koelt af en condenseert. Een eenvoudige oplossing lijkt het weren van vocht in het interieur, maar een natgeregende jas is vaak al voldoende om het vochtpercentage naar grote hoogten te stuwen. En wat te denken van de adem van een stel uitgelaten koters op de achterbank op weg naar een herfstvakantie-uitje of een natte hond in de bagageruimte? Gelukkig is er wel degelijk het een en ander aan te doen.

Tip 1: Zorg voor schone ruiten

Aan de binnenzijde van autoruiten slaat veel vuil neer, wat een absorberend laagje vormt. Dit maakt het een stuk lastiger om beslagen ramen te ontwasemen. Zorg daarom voor schone ruiten. "Gebruik voor het schoonmaken daarvoor een speciale autoruitenreiniger en papier," tipt eigenaar Leon Jansen van de gelijknamige autopoetserij in Duizel aan NU.nl. "Universele huishoudspray laat een laagje achter dat voor 'lichtharpen' kan zorgen bij fel invallend licht van bijvoorbeeld een laagstaande zon of de koplampen van tegenliggers. Heb je last van hardnekkige condens op de autoruiten, dan kunnen we een coating aanbrengen die vocht afdrijft." Overigens zijn sigarettenrook en hondenadem funest: dit laat zeer hardnekkig vuil achter op de ruiten. Water met een scheut schoonmaak-ammoniak is dan vaak de enige methode om het glas weer schoon vet- en vuilvrij te maken.

Tip 2: Gebruik de airco

Een ander wapen in de strijd is de airconditioning. Die haalt vocht uit de binnenlucht en voert dat naar buiten af. Airco heeft dus niet alleen in de zomer maar ook in de koudere perioden van het jaar nut, want droge lucht laat minder condens op de ruiten achter. Toch is de airco niet helemaal feilloos als wapen tegen condens: "De airco zorgt ook voor vervuiling van het raam, waardoor condens hardnekkig kan zijn," voegt Jansen daaraan toe. Staat je airco aan en blijven de ramen steeds opnieuw beslaan? Controleer dan of de recirculatiestand van het ventilatiesysteem aanstaat. Zo ja, dan wordt afgevoerd vocht steeds weer opnieuw de auto in geblazen.

Tip 3: Ruiten niet aanraken

De condens kun je ook eenvoudig wegwissen met een raamtrekker. Gebruik alleen in uiterste noodzaak je handen als 'wissers'. Je brengt niet alleen huidvet op het glas aan, maar veegt bovendien het vuil bij elkaar wat dikke strepen veroorzaakt. Een aloude zeemspons kan soelaas bieden, mits je deze regelmatig uitspoelt. In talloze videotutorials komen we afwasmiddel, tandpasta, scheerschuim en zelfs halve uien tegen als middelen om condens te voorkomen.

Tip 4: Vochtbronnen en -vreters

De lucht waarmee je auto-interieur geventileerd wordt, komt bij de voorruit binnen en gaat via de bagageruimte weer naar buiten. Zorg dat de luchttoevoer vrij is van bladeren (controleer hiervoor de paravan) en dat het interieurfilter regelmatig vervangen wordt. Natte spullen, zoals kleding of schoenen, kun je het beste in de bagageruimte leggen, dus zo dicht mogelijk bij de luchtafvoer. Bakjes met ongekookte witte rijst of poreuze zakjes met silicakorrels zijn ook prima om vocht te halen uit een auto die veel stilstaat.

Tip 5: Verdampen

Eén van de eerste dingen die je leert op de middelbare school is dat warme lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht. Door de temperatuur van de ruiten te verhogen is er minder kans dat lucht gaat condenseren. Bij een auto met verbrandingsmotor komt de verwarming pas na een aantal kilometers op temperatuur. De optionele voorruitverwarming of een elektrische bijverwarming is dan ideaal. Wie een standkachel met tijdschakelaar heeft, heeft het helemaal goed voor mekaar. Dan is de kans groot dat de auto behalve warm ook al vrij van vocht is als je instapt. De verwarming van een elektrische auto kan ook zijn werk doen terwijl de auto aan de laadpaal staat. Zo rijd je weg met ontwasemde ramen.