Zo ver komt de Honda e in de praktijk

De Honda e is Honda’s eerste geheel elektrische auto en ook al zie je hem nog niet vaak rijden, hij is al twee jaar onder ons. Dat betekent dat we een prima beeld hebben wat het verbruik is onder diverse omstandigheden. We pakken er meerdere AutoWeek-tests bij van de e Advance met de 154 pk sterke elektromotor.

Tijdens het eerste langere verblijf voor de Honda e op de redactie was het misschien wel typisch Nederlands weer. Met 16 graden, regelmatig een wolkje aan de lucht, kwamen we uit op 212 kilometer, en dat is zelfs nog iets beter dan de fabrieksopgave. Gemiddeld heeft de Honda e dan 16,7 kWh per 100 kilometer nodig. Dat is best een forse waarde voor een elektrische auto in het B-segment. Ondanks zijn accucapaciteit van 35,5 kWh weegt de e maar liefst 1.525 kilo. Dat is 70 kilo meer dan een Opel Corsa-e die een accucapaciteit van 50 kWh heeft.

142 kilometer

In een latere test nam de Honda e het op tegen de Fiat 500e, en bij een temperatuur van 6 graden kwamen we slechts 142 kilometer ver, bij een verbruik van 22,3 kWh per 100 kilometer. Daar komt bij dat we aan de snellader nooit het opgegeven vermogen van 60 kW haalden. Dat de auto niet driefasenlaad aan een gewone lader helpt hem ook niet.

Rij-eigenschappen

Toch kan deze reviewer prima leven met de range van maximaal om en nabij de 200 kilometer in de praktijk. De gebruikersreviews maken duidelijk dat je deze auto niet voor het elektrisch bereik kiest maar wel voor het mooie interieur, de korte draaicirkel en de uitstekende rij-eigenschappen. Dezelfde redenen waarom je een Mini Electric zou kiezen. Of een Fiat 500e.