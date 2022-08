Zo ver komt de Audi Q4 e-tron in de praktijk

De Audi Q4 e-tron is in bijna een jaar tijd drie keer een week lang getest. Daarmee hebben we en prima beeld van hoe ver deze elektrische Audi in de praktijk komt.

De eerste keer dat we de Q4 e-tron wat langer reden was in het najaar van 2021. De auto verbleef een week bij ons omdat hij in een vergelijkende test zat met de Mercedes-Benz EQA 250. In die periode was het met 21 graden Celsius aangenaam nazomerweer en dat zien we aan het gemiddelde verbruik van 19,5 kWh/100 kilometer. We vermeldden bij die test een actieradius van 394 kilometer.

305 kilometer ver op autobahn

In het tweede optreden kon de Audi Q4 e-tron 40, die versie hebben we alleen nog maar gereden, echt aan de bak. We namen hem mee voor een reportage naar Ingolstadt, waarbij we uitzochten welk principe zich beter leent voor langere ritten: ev of waterstof? Dat verhaal heb je al kunnen lezen, maar we hebben er ook nog een vergelijkende test van gemaakt. Door de hogere snelheden in Duitsland ligt bij die test het gemiddelde verbruik op 26,4 kWh/100 kilometer. De temperatuur was 15 graden Celsius. Hoe ver komt de Q4 e-tron als het wat harder gaat dan 100 km/h? Wij kwamen uit op 305 kilometer.

Audi Q4 e-tron ook als 35

De fabrieksopgave van de Q4 e-tron 40 is 534 kilometer. Deze variant heeft een 204 pk sterke elektromotor. Er bestaat ook een Q4 e-tron 35, met 170 pk en een accucapaciteit van 55 kWh. Daarmee kom je volgens de WLTP-meting 349 kilometer ver.

Wij kwamen in het gunstigste geval gemiddeld 421 kilometer ver op een acculading. Dat was in het voorjaar, toen de Audi Q4 e-tron 40 aantrad tegen een Volvo XC40 Recharge. Bij een temperatuur van 18 graden Celsius. Het gemiddelde verbruik tijdens die test was 18,0 kWh/100 kilometer.

300 kilometer bij 0 graden

Voor de waardes tijdens echte kou raadplegen we de reviews van Audi Q4-rijders, die hun ervaringen bijhouden op onze site. Deze rijder haalt bij temperaturen van 0 tot 5 graden een actieradius van 300 tot 325 kilometer op een acculading.

De grootste afstand die we bij de praktijkervaringen tegenkomen is 450 kilometer op een lading. maar dat is dan wel bij kilometers die voornamelijk over 80 km/h-wegen zijn afgelegd.