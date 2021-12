Audi Q4 e-tron - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Audi Q4 e-tron is vooralsnog de goedkoopste manier om in een nieuwe volledig elektrische Audi te stappen. Nu de 'Launch Editions' van de prijslijst zijn verdwenen en zijn vervangen voor reguliere uitvoeringen, kunnen we kijken welke uitrusting aan de strijkstok van de basisuitvoering van de Q4 e-tron blijft hangen. Moet je flink gaan vinken op de optielijst voor een complete auto, of valt het mee?

Audi Q4 35 e-tron Edition

€48.155

De Audi Q4 e-tron rust op hetzelfde platform als de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq, maar staat in de rangorde van de Volkswagen Group uiteraard iets boven die twee. De Q4 e-tron staat in de prijslijst vanaf net iets meer dan 48 mille, terwijl de Skoda Enyaq verkrijgbaar is vanaf €43.290 en de Volkswagen ID4 vanaf €39.190 in de orderboeken staat. Bij Audi krijg je voor de laagste prijs een 170 pk sterke elektromotor en een accucapaciteit van 52 kWh, goed voor een actieradius van 335 kilometer. Bij Skoda krijg je 180 pk en een accupakket van 58 kWh in de basisuitvoering, bij Volkswagen is dit 148 pk en 52 kWh. In dit opzicht biedt de Audi dus duidelijk minder waar voor zijn geld.

Ledfeestje

Het basismodel van de Q4 e-tron heet 'Edition'. Als Edition is de Q4 er alleen als 35 e-tron, 40 e-tron en 45 e-tron quattro. De 299 pk sterke topversie 50 e-tron quattro is alleen leverbaar vanaf de Advanced Edition. Als 35 e-tron behaalt de Q4 dus een actieradius van 335 kilometer en accelereert hij in 9 seconden van 0-100 km/h. De topsnelheid ligt op 160 km/h. Snelladen kan tot een laadsnelheid van 110 kW. In beginsel is de Q4 e-tron gespoten in de kleur Kiezelgrijs, maar afgezien van Auroraviolet metallic, dat een meerprijs van €361,79 heeft, zijn er zes metallic lakkleuren kosteloos bij te bestellen. Voor Audi-begrippen mag dat toch wel uniek genoemd worden.

Rollen doet de Edition standaard op 19-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen. 20- en 21-inch lichtmetaal is tegen meerprijs verkrijgbaar. Voor licht in de duisternis zorgen opvallend vormgegeven ledkoplampen, die opgebouwd lijken te zijn uit één balk met daaronder enkele verticale spijlen. Voor €1.362 kun je nog kiezen voor Matrix-ledkijkers waarvan je de lichtsignatuur kunt wijzigen. De dakreling is uitgevoerd in aluminium en onder de zijruiten zit eveneens een aluminium sierlijst. Voor een automatisch bedienbare achterklep, een licht- en regensensor en parkeerhulp achter hoef je de knip eveneens niet te trekken. Liever meer zicht naar achteren met een achteruitrijcamera? Dan moet je voor €1.194 het 'Assistentiepakket plus' aanvinken. Daar krijg je dan wel meteen adaptieve cruisecontrol en parkeerhulp plus (met parkeersensoren voor) bij.

Zwart en digitaal

Binnenin de Q4 e-tron is 'kleurrijk' niet direct een woord dat naar boven komt. De stoelen zijn bekleed met zwart stof en afgezien van zilverkleurige sierlijsten en details is zwart de kleur die de klok slaat. Eventueel kun je nog kiezen voor beige, bruin of zwart leder, maar daarvoor betaal je ruim €2.500. Een prettige zitpositie zul je handmatig moeten vinden, want ook elektrisch verstelbare stoelen staan op de optielijst. Wel is stoelverwarming standaard aanwezig en omklemmen je handen altijd een boven en onder afgevlakt lederen stuurwiel. Volautomatische airconditioning zit er ook op, maar de temperatuur is niet gescheiden per zone in te stellen. Daarvoor moet je nog eens €711,48 achterlaten bij de Audidealer.

Wat betreft infotainment is de Q4 e-tron standaard uitgerust met de Audi smartphone-interface waarmee je bijvoorbeeld de navigatie via je telefoon kunt laten verlopen. Die functies bedien je dan via het touchscreen. Zowel voor- als achterin zitten twee usb-c aansluitingen om telefoons of andere elektrische apparaten van alle inzitten te kunnen opladen. Ook het instrumentarium is altijd digitaal, maar om daar ook je navigatie te kunnen weergeven moet je minimaal kiezen voor MMI navigatie plus à €2.406,69. Voor muziekliefhebbers is het SONOS premium sound system tegen bijbetaling van €844,58 wellicht een aanrader, al is het standaardsysteem met acht luidsprekers, een centerspeaker en subwoofer ook niet heel onderbemeten.

Aan veiligheidssystemen levert Audi lane departure warning en noodremsysteem 'pre sense front' standaard mee op de Q4 e-tron. Voor adaptieve cruisecontrol moet je, zoals eerder in dit artikel aangestipt, bijbetalen. Pre sense rear, dat een botsing van achteren kan detecteren en de auto op een klap voorbereidt, rear cross-traffic assist en dodehoekassistent Audi side assist zijn onderdeel van het €1.230 kostende 'Veiligheidspakket plus'. Bij de Volkswagen ID4 Life zijn die hulpsystemen wél standaard aanwezig. Zo gaat toch het aloude Audi-principe weer op bij de Q4 e-tron. Hoewel de EV standaard in principe alle essentiële zaken aan boord heeft, mag je flink bijbetalen voor zaken die bij andere auto's uit dit segment inbegrepen zijn.