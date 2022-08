‘Zenvo werkt aan nieuwe hybride hypercar met V12’

Het Deense Zenvo bevindt zich in een illuster gezelschap, want deze supercarfabrikant heeft bij ons weten nog nooit een auto met minder dan 1.000 pk gefabriceerd. Toch is er naar verluidt een hypercar met nóg meer vermogen onderweg.

Zenvo ging in 2008 van start met de ST1, die uit een 7,0-liter V8 maar liefst 1.104 pk stampte. Die auto werd later TS1 genoemd en diende als basis voor de TSR-S, die met de enorme beweegbare achtervleugel. Diezelfde V8 komt dankzij twee compressors nu tot 1.194 pk, goed voor een 0-100-tijd van 2,8 seconden.

In 2018 mochten we al eens meerijden met zo’n TSR-S (GTO 3/2018) en we kunnen je verzekeren dat het zelfs vanaf de passagiersstoel een ronduit bizar apparaat is. Zóveel geweld, dat is eigenlijk niemand gewend. Dat nog meer altijd mogelijk is, blijkt wel uit de laatste geruchten. Het Britse Top Gear – dat trouwens niet zo’n goede start had met Zenvo – sprak met bestuursvoorzitter Jens Sverdrup en noteerde dat er volgend jaar een compleet nieuwe Zenvo wordt gepresenteerd. Anders dan bij de TSR-S dient hier dus niet de TS1 als basis, maar gaat het om een heel nieuw model.

De auto krijgt naar verluidt ook een compleet nieuwe en ‘eigen’ motor onder de kap, een V12 ditmaal. Dat was naar verluidt een kwestie van 'nu of nooit', want over een paar jaar hoef je ook in hypercarland niet meer aan te komen met zo'n motor. Die is dankzij twee elektrische turbo’s al goed voor zo’n 1.200 pk, maar dat vindt Zenvo niet genoeg. Daarom wordt de hulp van elektrokracht ingeroepen, waarmee een vermogen tussen de 1.500 en 1.800 pk mogelijk moet zijn. Een achttraps automatische transmissie moet al dat geweld naar de achterwielen begeleiden.

Er wordt nog nagedacht over een vierwielaangedreven exemplaar, want dat zou goed bij één van de twee versies van deze nieuwe auto passen. Een meer GT-achtige hypercar, wellicht iets als McLarens Speedtail, komt in aanmerking voor de integrale aandrijving. Daarnaast komt er een versie die meer op circuitgebruik is toegespitst, al zal ook deze extremist straatlegaal zijn. In zijn lichtste vorm moet dit monster niet meer dan 1.250 kg wegen, een gewicht waar de Lotus ‘add lightness’ Emira nog een puntje aan kan zuigen.

Nu rekenen we ook niet op een prijskaartje in Emira-regionen. Exacte bedragen worden uiteraard niet genoemd, maar Zenvo richt zich op de flinterdunne bovenlaag van autoland en garandeert maximale exclusiviteit voor lieden die al het andere al hebben. Reken dus op een prijs die riant over het miljoen heen gaat. Als het ietsje minder mag of moet zijn, is het goed om te weten dat Zenvo op dezelfde basis ook een tweede model hoopt te maken. Dat wordt wellicht een iets minder buitenaardse supercar, die met een V8 een waardige opvolger zou zijn voor de eerste modellen van Zenvo.