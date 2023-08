Het Deense Zenvo kijkt niet op een pk'tje meer of minder, zolang het er in totaal maar heel veel zijn. De kleine supercarbouwer heeft nog nooit een auto met minder dan 1.000 pk gebouwd en het is niet van plan daar ooit verandering in aan te brengen. Dat bewijst deze Zenvo Aurora wel, die heeft namelijk bijna het dubbele aantal pk's aan boord. En die krachten heus niet alleen afkomstig uit elektromotoren!

De Zenvo Aurora komt namelijk in twee smaken - die AutoWeek je overigens al begin dit jaar allebei kon laten zien - en de sterkste variant van de gevleugelde extremist heeft een 1.250 pk sterke 6.6 V12 met vier turbo's tussen de enorme cilinderbanken. Die machine krijgt bijval van niet één en ook niet van twee, maar van drie elk 200 pk sterke elektromotoren. Twee daarvan zitten in de voorwielen, een in de zeventraps transmissie met elektronische achterruit. Het systeemvermogen: 1.850 pk en 1.700 Nm. Knotsgek. Maar er is meer. Dit vermogen is voor de Aurora Tur, de 'minder dan' 1.450 kilo wegende visueel minst heftige versie van de nieuwe Deense krachtpatser. Die ramt in 2,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h, heeft in 9 seconden de 200 km/h en in slechts 17 tellen de 400 km/h op de klok staan. Z'n topsnelheid: 450 km/h. Elke pk hoeft slechts 0,85 kilo in gang te zetten... Opvallend is het interieur van de Aurora Tur. Dat is zo sterk gericht op optische verwennerij dat het geheel enigszins doet denken aan de wijze waarop Pagani interieurs maakt.

De extra gevleugelde Aurora Agil is de uitgeklede versie met - jawel -achterwielaandrijving. Ook die heeft de 1.250 pk sterke 6.6 V12, al kijgt deze versie slechts bijval van een enkele 200 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen is met 1.450 pk en 1.400 Nm ook ronduit bizar. Met een wagengewicht van 'minder dan' 1.300 kilo hoeft elke pk van de Aurora Agil slechts 910 gram te verplaatsen. Dankzij gigantisch vleugelwerk en actieve aerodynamica moet de Aurora Agil vooral snoeihard de bocht om te jagen zijn. Het spoilerwerk van deze (nog) meer op dynamiek gerichte smaak wekt bij een snelheid van 250 km/h maar liefst 880 kilo neerwaartse druk op. In 2,5 tellen zit de Agil op de 100 km/h, in 4,6 seconden op de 200 km/h en in slechts 10 tellen op 300 km/h. Zijn topsnelheid ligt met 365 km/h ook lager dan die van de Tur. Volgens de Denen kun je met beide versies tot 35 kilometer elektrisch rijden.

Zenvo gaat van de Aurora Tur en Aurora Agil elk 50 exemplaren bouwen. De eerste auto's moeten in 2026 gereed zijn. De koolstofvezel Zenvo ZM1 gedoopte monocoque waar het tweetal rond is gebouwd gaat door meer modellen van Zenvo gebruikt worden.