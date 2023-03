V12-Zenvo heet Zenvo Aurora

Het is officieel: Zenvo komt met een compleet nieuwe hypercar. De auto heet Zenvo Aurora, heeft een V12 en verschijnt aanvankelijk in twee smaken.

Aurora, Aurora…is er niet al eerder een auto naar het poollicht vernoemd? Ja dus: de Oldsmobile Aurora. Die (wat ondergetekende betreft prachtige) sedan stond tussen 1994 en 2003 in de Amerikaanse showrooms. Klachten van Oldsmobile over de naam hoeft Zenvo niet te verwachten, want het GM-merk bestaat al sinds 2004 niet meer.

Bovendien is de nieuwe Zenvo uit íets ander hout gesneden. Zenvo kennen we als fabrikant van een hypercar die sinds 2007 in verschillende variaties als ST1, TS1, TS1 GT, TSR en TSR-S is verkocht. Allemaal hebben ze een gigantische V8 met meer dan 1.000 pk, maar toch gooit Zenvo er voor de Aurora een schepje bovenop. De nieuwkomer krijgt zoals verwacht een zesliter V12 met hybride-ondersteuning en moet een topsnelheid van meer dan 400 km/h kunnen halen.

Veel meer dan dit weten we nog niet over de nieuwe hypercar, al meldt Zenvo al wel dat de auto er in twee smaken komt. De Zenvo Aurora Tur is de GT van het stel, een auto die meer gericht is op comfort en op lange afstanden. Daarmee is het niet lastig om te raden wat de insteek van de andere is. De Zenvo Aurora Agil is inderdaad een meer op circuitgebruik toegespitste versie, met agressievere spoilers en meer downforce.

In totaal wil Zenvo 100 Aurora’s gaan bouwen. Volgens de denen is 30 procent daarvan nu al verkocht, een percentage dat na het uitzenden van het persbericht ongetwijfeld nog wat zal gaan stijgen. De Zenvo Aurora wordt in augustus onthuld.