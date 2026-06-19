Het gedoe met boordladers is niet prettig voor wie een oudere EV van het Stellantis-concern heeft of overweegt. Voor hen is er echter goed nieuws, want Stellantis geeft meer garantie op mogelijk problematische boordladers van eerdere bouwjaren.

Van ellende met Puretech-benzinemotoren tot problemen met de boordladers van EV’s: Stellantis kampt wel wat met kwaliteits-issues de laatste jaren. Daar wil het Europees/Amerikaanse concern graag verbetering in brengen. Dat begint met het terugwinnen van het vertrouwen, wat Stellantis onder meer doet door de garantie op die boordladers te verruimen.

Auto’s met de door Mahle geleverde boordladers uit de betreffende periode, die volgens Stellantis eind 2023 stopte, krijgen alsnog tot 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op dit specifieke onderdeel. Op de boordlader zit daarmee net zoveel garantie als op het accupakket, want die heeft af fabriek al 8 jaar garantie. Stellantis belooft dat boordladers in de betrokken voertuigen binnen deze grenzen zonder morren en kosteloos worden gerepareerd of vervangen als er problemen optreden. Bij de PureTech-benzinemotoren kwam Stellantis eerder trouwens ook al met extra garantie, dus we hebben deze oplossing vaker gezien.

De problemen met de boordladers zorgen ervoor dat elektrische auto’s van Stellantis-merken als Peugeot en Opel soms niet meer kunnen opladen. Alleen al in Nederland zijn er 33.000 auto’s die mogelijk last hebben of krijgen van dit probleem uit de periode 2019-2023. De omvang van het probleem is uiteraard ook zo groot omdat Stellantis deze EV-techniek over talloze merken en modellen uitsmeert, wat als het goed werkt juist voor kostenbesparing zorgt voor de fabrikant. Nieuwe auto’s zouden overigens geen last meer moeten hebben van de problemen, want inmiddels monteert Stellantis een ander type boordlader.

Met deze garantie kan de occasionkoper zo'n elektrische Stellantis-auto ook weer met een gerust hart op de shortlist zetten. Met een schappelijke kilometerstand heb je een Peugeot e-208 al voor riant minder dan 15.000 euro. Toch niet leuk? Denk dan ook eens aan een Opel Corsa-e of de ruimere Opel Mokka-e of Peugeot e-2008. Citroëns ë-C4 heeft dezelfde techniek in huis, maar is in alle richtingen een slagje groter.