De provincie Zeeland wil dat er voor inwoners van de grensstreek verzachtende maatregelen komen als België het plan doorzet om een tolvignet in te voeren. Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) zei dat de provincie eigenlijk helemaal geen beprijzing van de Belgische wegen wil, maar dat de negatieve gevolgen voor de inwoners zo veel mogelijk moeten worden beperkt als het vignet er toch komt.

Hij zei dat België nog aan het bekijken is welke wegen deel moeten uitmaken van de hoofdstructuur waarvoor het tolvignet gaat gelden. Van der Maas zei dat hij zich kan voorstellen dat er voor de Zeeuws-Vlamingen en Vlamingen in de grensstreek een zone komt met wegen waarop je niet hoeft te betalen.

De gedeputeerde liet weten dat minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs overleg heeft gehad met zijn Vlaamse ambtgenoot over het tolvignet. Van der Maas zei dat hem duidelijk is geworden dat België het plan wil doorzetten. "Dat zou in de loop van 2027 zijn, maar het voorstel is nog niet compleet uitgewerkt."

Statenlid François Babijn van de Partij voor Zeeland vroeg zich af of het een optie is om als tegenmaatregel de Belgen te belasten. "Met het geld dat binnenkomt voor het gebruik van onze wegen, zouden we de Zeeuwse inwoners kunnen compenseren. Alles wordt duurder en dan komt dit tolvignet er mogelijk ook nog bij."

Van der Maas wilde zo ver niet gaan, maar erkende wel dat hij niet gelukkig is met het plan van de Belgen. "Onze Belgische vrienden waren bij ons altijd welkom en dat blijft zo. Wij zijn blijkbaar minder gewenst daar. Het is bijzonder spijtig dat we als buren zo behandeld worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij als Nederland direct met een tolvignet gaan werken op onze wegen."