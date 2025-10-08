Xpeng X9 in Nederland: luxe elektrische MPV

We kennen het Chinese merk Xpeng inmiddels al aardig, vooral van zijn elektrische SUV's. Xpeng heeft echter ook een heuse MPV in het aanbod, al moeten we daarvoor nog wel een heel eind voorbij de landsgrenzen kijken. We hebben het dan over de Xpeng X9. Die is in 2023 al in China onthuld en eerder dit jaar liet Xpeng doorschemeren daar wereldwijde ambities mee te hebben. Dat blijkt nu wel, want AutoWeek-lezer Joop Reijnhoudt is de auto hier in ons land tegengekomen en deelde deze foto's met ons.

Dat de Xpeng X9 in kwestie flink ingepakt is, duidt erop dat het niet zomaar gaat om de in China verkochte versie. Waarschijnlijk is dit dus echt de voor Europa bestemde X9 en hoewel die vermoedelijk hooguit op detailniveau afwijkt van de Chinese vindt Xpeng het genoeg reden om de boel aan het oog te onttrekken.

Leuk en aardig, maar wat heeft de Xpeng X9 ook alweer in huis? Nou, de 5,3 meter lange MPV heeft in zijn thuisland onder meer een tot 105 kWh groot accupakket, goed voor 740 CLTC-kilometers. Er zit een weelderig interieur in met ook voor de passagiers op de tweede zitrij riante stoelen met ventilatie, verwarming en een uitgebreide massagefunctie. De derde zitrij biedt ook plaats aan twee personen en is naar wens in de bodem weg te klappen voor meer bagageruimte. Aan schermen en digitale bedieningspaneeltjes ook bepaald geen gebrek in de Xpeng X9. Dit is echt een people carrier op z'n Chinees, dus zo comfortabel mogelijk. Hoe het in de praktijk allemaal oogt en aanvoelt, zouden we misschien volgend jaar wel eens hier in Nederland kunnen ondervinden. We wachten het af.