Wuling presenteert Hong Guang X

De Chinese fabrikant Wuling kennen we onder meer van het olijke elektrische blokkendoosje dat eerder dit jaar verscheen. Dat Wuling de smaak van die hoekige designtaal te pakken heeft, blijkt wel uit het feit dat het merk nu een minstens zo hoekig maar vele malen groter studiemodel heeft gepresenteerd: de Hong Guang X.

De Hong Guang X is een showauto waarmee Wuling laat zien hoe het zijn toekomstige SUV's in grote lijnen gaat vormgeven. Nagenoeg elke lijn lijkt langs een liniaal te zijn getrokken. De auto heeft een bijzonder hoekige snuit met een vierkante grille die aan weerszijden wordt vergezeld door een inham waarin - je raadt het al - vierkante lichtunits zijn aangebracht. Die hoekige lampen hebben een X-signatuur, en dat sluit natuurlijk prima aan bij de naam van het studiemodel. De neus - waarin we wat Mitsubishi-invloeden zien - is niet het enige opvallende element van de SUV. Zo zijn boven de voorruit verstralers aangebracht en heeft Wuling in de kunststof beschermranden van de wielkasten kleine chroomkleurige elementen verwerkt.

Reguliere zijspiegels ontbreken, in plaats daarvan heeft de Hong Guang X op stokjes geplaatste camera's die de rol van de spiegels op zich hebben genomen. Verder naar achteren heeft Wuling een Targa-achtig element aangebracht bij de C-stijl, een ontwerpgeintje dat we in Europa van onder meer de Kia Stonic kennen. Minstens zo opvallend zijn de achterportieren, die slaan namelijk naar achteren toe open. Dergelijke suicide doors verwachten we niet terug op een productiemodel van Wuling. Exacte afmetingen en technische specificaties houdt Wuling nog even onder de pet, maar het schijnt te gaan om een SUV die wat formaat betreft vergelijkbaar lijkt met auto's als de Land Rover Discovery en Ford Explorer.